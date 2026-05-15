Тепло вернется в Новосибирск на выходных

В Новосибирскую область скоро придёт долгожданное потепление, хотя погода останется нестабильной. По данным Западно-Сибирского УГМС, в некоторых районах температура поднимется до +22 градусов. Однако вместе с потеплением ожидаются дожди и грозы.

В Новосибирске в пятницу, 15 мая, будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +11…+13 градусов.

В ночное время по области ожидается температура от −1 до −6 градусов, а при облачности местами может подняться до +4. В дневное время станет теплее — от +11 до +16 градусов. Осадки в большинстве районов не прогнозируются.

В субботу, 16 мая, в Новосибирске ночью температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, а днём поднимется до +13…+15 градусов. Большая часть дня пройдёт без осадков, однако во второй половине дня возможен небольшой дождь.

В районах области ночью на субботу температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, а в некоторых местах она опустится до −3…+2 градусов. Днём воздух прогреется до +12…+17 градусов, а в отдельных районах — до +22 градусов. Ночью в некоторых районах возможны небольшие дожди, днём же осадки будут более интенсивными, местами с грозами. На юге области дожди будут незначительными.

В Новосибирске в ночь на воскресенье, 17 мая, ожидается дождь и температура в пределах +4…+6 градусов. Днём осадки прекратятся, и температура поднимется до +10…+12 градусов.

В области ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов. Днём ожидается +7…+12 градусов, местами до +18. В ночное время пройдут дожди, на северо-западе — небольшие. Днём осадков, скорее всего, не будет, но на юго-востоке области могут пройти небольшие дожди.

