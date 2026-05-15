Снижение ипотечных ставок набирает обороты

В мае 2026 года российские банки продолжили тренд на постепенное удешевление рыночной ипотеки. Сразу несколько кредитных организаций объявили об улучшении условий по жилищным кредитам для широкого круга заемщиков.

В начале мая Абсолют Банк снизил ставки на первичном и вторичном рынках на 0,5 процентного пункта. Вслед за ним Совкомбанк уменьшил базовую ставку для кредитов свыше 8 млн рублей.

ВТБ продолжает майский тренд и с 15 мая снижает ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 процентного пункта. Банк также улучшил условия для крупных кредитов: размер дисконта увеличился до 0,5 процентного пункта, а порог суммы снизился во всех регионах.

При этом условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений.

— Очередное снижение ставок – еще один шаг к повышению доступности вторичного жилья. За счет улучшения условий дисконтов воспользоваться ими теперь могут не только покупатели дорогих объектов, но и значительно больший круг заемщиков – даже при оформлении стандартных квартир, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Снижение ставок банками происходит осторожно, в основном для заемщиков с большим первоначальным взносом. Эксперты ожидают, что более заметное удешевление ипотечных кредитов возможно при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Центробанка, что прогнозируется к концу 2026 года.

Источник фото magnific.com/ru Автор фото author/drazenzigic