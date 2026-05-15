Губернатор Травников представил концепцию «Технопрома» в Москве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил концепцию XIII Международного форума «Технопром–2026», который традиционно пройдет в Новосибирске. Заседание оргкомитета прошло в Москве под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Участники определили главную тему события: «Российская наука — основа технологического лидерства».

Дмитрий Чернышенко отметил растущий интерес к площадке. В прошлом году участниками форума стали более 27 тысяч человек, что, по словам вице-премьера, подтверждает статус форума. В этом году в центре внимания окажутся национальные проекты и развитие промышленных кластеров.

— Наша задача — сфокусировать научно-технологические ресурсы на приоритетных направлениях и настроить управленческие решения для обеспечения технологического прорыва страны, — заявил Дмитрий Чернышенко.

Андрей Травников подробно остановился на архитектуре деловой программы. По его словам, запуск таких объектов, как ЦКП СКИФ, даст толчок как фундаментальной науке, так и прикладным разработкам. В правительстве Новосибирской области предлагают сделать эту тему центральной на «Технопроме».

— Программа «Технопрома» по своей архитектуре включает восемь треков. Трек «От синхротрона до предприятия: установки класса мега-сайенс» станет основой деловой программы. Мы говорим о том, как установки мирового уровня становятся рабочим инструментом для промышленности. Планируем показать конкретные примеры исследований, в результате которых появляются новые материалы, новые лекарственные препараты, новые технологические решения на производстве, — рассказал Андрей Травников.

XIII Международный форум «Технопром–2026» пройдет в Новосибирске 26-28 августа в рамках Российской научно-технологической недели. Организаторами «Технопрома» выступают Правительство РФ, Правительство Новосибирской области, Минобрнауки, Минпромторг, РАН и её Сибирское отделение. Мероприятия-спутники форума включают Венчурную ярмарку, форум Россия — Африка и встречу «Россия — Китай — Новосибирск».