Онколог объяснил сложности лечения рака у беременных

Выбор между жизнью матери и сохранением плода решают индивидуально

Выявить онкологическое заболевание во время беременности сложно, поскольку его симптомы часто маскируются под типичные проявления вынашивания ребёнка: тошнота, дискомфорт в желудке, изменение аппетита. эндоскопия не входит в обязательный скрининг беременных, поэтому опухоль может долго оставаться незамеченной. При этом сам рак развивается месяцами или годами, а не за несколько дней.

Если злокачественное образование всё же обнаружили у беременной, перед врачами встаёт сложный выбор: спасать мать или сохранять плод. На ранних сроках при агрессивном течении болезни обычно предлагают прерывание беременности. В третьем триместре есть возможность дождаться созревания плода, провести роды, а затем начать терапию. Во втором триместре решение принимают индивидуально с учётом стадии и типа рака. Большое значение имеют и социальные факторы.

— Ситуации разные бывают. Это может быть, и «солидный» возраст для деторождения. Ребёнок долгожданный при первой беременности. Или другая ситуация, когда есть уже много детей, тогда легче предложить прерывание беременности и проведение лечения. Но всегда это очень сложно, нет рецепта, который бы был идеальным, — пояснил Омск.aif.ru заведующий кафедрой онкологии ОмГМУ Дмитрий Вьюшков.

По его словам, проведение химиотерапии во время беременности сопряжено с серьёзными рисками. В первом триместре она особенно опасна, так как может привести к тяжёлым порокам развития плода или самопроизвольному прерыванию беременности. Кроме того, стандартная доза препарата, рассчитанная на одного человека, может быть недостаточной, потому что часть лекарства «поглощает» плод. Однако, клинические исследования с участием беременных не проводятся, поэтому почти все противоопухолевые препараты имеют противопоказание.

Если после родов требуется срочное начало терапии, грудное вскармливание, как правило, приходится прекращать. Большинство противоопухолевых препаратов легко проникают в грудное молоко, так как имеют низкую молекулярную массу. Абсолютно безопасных вариантов не существует. В отдельных случаях возможно проведение хирургического вмешательства или лучевой терапии, но только после тщательной оценки рисков.

Скорость прогрессирования рака у каждого пациента своя. Иногда огромная опухоль не даёт отдалённых метастазов, а маленькая — уже распространяется по организму. Ранняя диагностика остаётся ключевым фактором успешного лечения, хотя при беременности она особенно затруднена. Сочетание беременности и онкологии — это сложная мультидисциплинарная проблема, требующая индивидуального подхода.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек), у которой после родов диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Суд приостановил уголовное производство по её делу из-за тяжёлого заболевания. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определённых действий, что позволяет Чекалиной свободно посещать медучреждения для лечения. Процесс возобновится после улучшения её состояния на основании медицинского заключения.

Ранее редакция сообщала. что дети после онкологии сталкиваются с травлей в школах Новосибирской области.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : онкология беременность

Кардиолог из Новосибирска объяснила действия при пороке сердца у плода

Автор: Оксана Мочалова

Кардиологи рассказали о порядке действий для беременных женщин при выявлении у плода врождённого порока сердца. Специалисты подчеркнули, что современные методы пренатальной диагностики, включая УЗИ-скрининг и эхокардиографию плода, позволяют обнаруживать такие аномалии на ранних и средних сроках беременности с высокой точностью.

По словам заведующей отделом организации медицинской деятельности Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина, врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Натальи Новиковой сегодня медицина позволяет распознавать врождённые пороки сердца на ранних и средних сроках беременности.

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году

Автор: Артем Рязанов

В 2027 году в России максимальный размер пособия по беременности и родам может превысить 1 миллион рублей, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции, — сказала Буцкая изданию РИА Новости.

Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России вырастет более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Он достигнет 955 тысяч рублей и выше.​​​​​​​

— Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза, — сказал Сергей Чирков, глава Социального фонда.

Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса

Автор: Мария Гарифуллина

Российские ученые разработали новый подход к лечению глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Данную работу ведет команда исследователей из нескольких научных центров, в том числе новосибирских институтов – института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и институт цитологии и генетики СО РАН.

Созданием онколитических препаратов на основе вируса осповакцины новосибирские ученые занимаются с 2013 года. Одним из первых результатов стал препарат для терапии рака молочной железы. В 2023 году ученые сообщили о планах по созданию препарата для лечения глиобластомы. Руководитель лаборатории биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер говорил об этом на ПМЭФ-2023.

В России предложили штрафовать за склонение к аборту на 800 тысяч рублей

Автор: Артем Рязанов

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» предложил ввести федеральный штраф за склонение женщин к аборту. Инициатива предполагает наказание в размере от 50 до 800 тысяч рублей.

Общественники считают, что самое крупное денежное взыскание должно применяться в случаях, когда работодатель оказывает давление на женщину или когда несовершеннолетних склоняют к аборту публично — через СМИ и интернет. В самом законопроекте конкретные размеры штрафов пока не указаны, но они есть в обзорном материале.

В Новосибирске 100 студенток-очниц получат пособие по беременности

Автор: Артем Рязанов

С 1 сентября 2025 года Отделение Социального фонда России по Новосибирской области принимает заявления на пособие по беременности и родам от студенток дневных отделений. За первый месяц поступило сто заявлений от молодых мам.

Девушки, которые учатся на дневном отделении в колледжах, техникумах и вузах, могут получить пособие. Это касается как тех, кто учится платно, так и на бюджете. Пособие доступно как для граждан России, так и для иностранных студенток, постоянно проживающих в стране.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
