Онколог объяснил сложности лечения рака у беременных

Выявить онкологическое заболевание во время беременности сложно, поскольку его симптомы часто маскируются под типичные проявления вынашивания ребёнка: тошнота, дискомфорт в желудке, изменение аппетита. эндоскопия не входит в обязательный скрининг беременных, поэтому опухоль может долго оставаться незамеченной. При этом сам рак развивается месяцами или годами, а не за несколько дней.

Если злокачественное образование всё же обнаружили у беременной, перед врачами встаёт сложный выбор: спасать мать или сохранять плод. На ранних сроках при агрессивном течении болезни обычно предлагают прерывание беременности. В третьем триместре есть возможность дождаться созревания плода, провести роды, а затем начать терапию. Во втором триместре решение принимают индивидуально с учётом стадии и типа рака. Большое значение имеют и социальные факторы.

— Ситуации разные бывают. Это может быть, и «солидный» возраст для деторождения. Ребёнок долгожданный при первой беременности. Или другая ситуация, когда есть уже много детей, тогда легче предложить прерывание беременности и проведение лечения. Но всегда это очень сложно, нет рецепта, который бы был идеальным, — пояснил Омск.aif.ru заведующий кафедрой онкологии ОмГМУ Дмитрий Вьюшков.

По его словам, проведение химиотерапии во время беременности сопряжено с серьёзными рисками. В первом триместре она особенно опасна, так как может привести к тяжёлым порокам развития плода или самопроизвольному прерыванию беременности. Кроме того, стандартная доза препарата, рассчитанная на одного человека, может быть недостаточной, потому что часть лекарства «поглощает» плод. Однако, клинические исследования с участием беременных не проводятся, поэтому почти все противоопухолевые препараты имеют противопоказание.

Если после родов требуется срочное начало терапии, грудное вскармливание, как правило, приходится прекращать. Большинство противоопухолевых препаратов легко проникают в грудное молоко, так как имеют низкую молекулярную массу. Абсолютно безопасных вариантов не существует. В отдельных случаях возможно проведение хирургического вмешательства или лучевой терапии, но только после тщательной оценки рисков.

Скорость прогрессирования рака у каждого пациента своя. Иногда огромная опухоль не даёт отдалённых метастазов, а маленькая — уже распространяется по организму. Ранняя диагностика остаётся ключевым фактором успешного лечения, хотя при беременности она особенно затруднена. Сочетание беременности и онкологии — это сложная мультидисциплинарная проблема, требующая индивидуального подхода.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек), у которой после родов диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Суд приостановил уголовное производство по её делу из-за тяжёлого заболевания. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определённых действий, что позволяет Чекалиной свободно посещать медучреждения для лечения. Процесс возобновится после улучшения её состояния на основании медицинского заключения.

