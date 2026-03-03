Маленькому Али Мирзаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Родная мама от Али отказалась. Когда мальчику было десять дней, его усыновили.
— В раннем детстве сын развивался, как мы считали, нормально: выражал эмоции, лепетал. После двух лет поведение стало меняться: мы заметили, что Али не смотрит в глаза, часто машет руками, в три года резко проявилась агрессия, возникла избирательность в еде, сын перестал откликаться на имя. Ему диагностировали аутизм. Мы обращались ко многим врачам, и в результате лечения состояние Али понемногу улучшается: появился указательный жест, сын учится одеваться и раздеваться, реже проявляет агрессивность. Он проходит курсы реабилитации в стационаре, занимается с логопедом, дефектологом, психологом, специалистами по сенсорной интеграции, плавает в бассейне. С трех лет ходит в коррекционную группу детского сада. Любит раскраски и конструктор, выучил цвета, фигуры, цифры, освоил алфавит. Но все еще не разговаривает, сохраняются трудности в общении с близкими и сверстниками, рассказывает мама Али Жамила Мирзаева.
Врачи рекомендуют ребенку пройти интенсивный курс АВА-терапии – занятий по специальной методике, разработанной для детей с расстройствами аутистического спектра.
— У Али расстройство аутистического спектра, задержка развития речи и коммуникации, нарушение поведения. Мальчик нуждается в интенсивных занятиях по методу прикладного анализа поведения (ABA-терапии), направленных на развитие навыков общения, понимание речи, коррекцию проблемного поведения. Курс занятий поможет Али взаимодействовать с окружающими, положительно повлияет на качество жизни ребенка и его семьи, — говорит Мария Печеркина, поведенческий аналитик АНО помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Городок» (Новосибирск).
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 231 132 рубля. Семья Али не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— С оплатой счета нам не справиться: детей двое, работает только муж, я постоянно с сыном. Просим у вас помощи! — просит Жамила.
Помочь Али можно по ссылке.