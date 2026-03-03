Маленькому Али Мирзаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

В Новосибирск впервые почти за трое суток прибыл рейс из ОАЭ с гражданами России. Самолет авиакомпании FlyDubai приземлился в аэропорту Толмачёво в 7:40 по местному времени, следует из данных онлайн-табло.

Ранее управление по связям с общественностью эмирата сообщало о возможности частичного возобновления работы аэропортов Дубая. Речь идет о Международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорте Аль-Мактум. Ограничения в авиасообщении были введены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.