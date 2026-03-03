Поиск здесь...
Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Решение суда обязывает чиновников довести процедуру торгов до конца

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал мэрии Новосибирска в удовлетворении кассационной жалобы, касающейся скандального долгостроя — ТЦ «Подсолнух» на улице Ватутина. Это постановление ставит точку в длительном судебном споре между городскими властями и пайщиками объекта.

История одного из самых известных новосибирских долгостроев началась более 20 лет назад. В октябре 2001 года мэрия подписала договор аренды земельного участка с ООО «Проектная компания «Подсолнух» и предпринимателем Александром Костыриным. Планировалось, что новое здание станет второй очередью успешно работающего по соседству торгового центра. Однако стройка остановилась более десяти лет назад, и с тех пор объект, готовый, по разным данным, на 74%, так и не был введен в эксплуатацию.

В строительство вложили средства порядка 200 инвесторов, большинство из которых — частные лица. Вернуть вложенные деньги людям не удалось. Еще в 2022 году Ленинский районный суд обязал муниципалитет выставить недострой на торги. Несмотря на это, процесс затянулся: только на оценку объекта у города ушло полтора года, после чего последовали новые бюрократические проволочки.

В 2024 году инициативная группа инвесторов обратилась в арбитражный суд с иском к мэрии. Пайщики потребовали признать незаконным бездействие чиновников, которые на протяжении трех лет не могли организовать продажу объекта. Суд первой инстанции встал на сторону инвесторов, обязав город продавать «Подсолнух» в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Это подразумевало, в том числе, возможность снижения стартовой цены на торгах. Альтернативой для властей был выкуп долгостроя в муниципальную собственность.

Мэрия попыталась оспорить это решение, дойдя до кассационной инстанции, но 26 февраля суд округа оставил жалобу без удовлетворения. Таким образом, городские власти обязаны завершить процедуру реализации объекта.

Примечательно, что в начале февраля «Подсолнух» выставлялся на аукцион уже в пятый раз. Стартовая цена лота вновь была снижена. За время попыток продать здание его стоимость уменьшилась на 700 миллионов рублей относительно первоначальной. В декабре 2024 года на объекте был введен режим повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о многократных попытках продать еще один недострой на улице Покрышкина.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : ТЦ Подсолнух недострой

Маленькому Али Мирзаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

«Корабль подходит к портам Ирана»: новосибирский бизнес внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе

Автор: Юлия Данилова

Война в Иране напрямую касается и новосибирских предпринимателей, у которых есть партнеры в этой стране, а также в других странах Персидского залива. Напомним, в 2022 году поставщик электротехнической продукции ООО «Эколюкс» начал экспортировать каменноугольный кокс в Иран транзитом через Турцию. С 2022 года активно работает с Ираном АО «Новосибирскхлебопродукт». По данным Сибирского таможенного управления, в 2025 году в Саудовскую Аравию из регионов Сибири экспортировался ячмень.

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг» Елена Богданова ранее рассказывала редакции Infopro54 о том, что иранцам интересны поставки зернобобовых, растительного масла, мяса. У иранских предпринимателей есть запросы на новые разработки сибирских научных институтов.

Читать полностью

Суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Джулая

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Экология – Новосибирск» Владислава Баряева о привлечении к субсидиарной ответственности основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая. С бизнесмена взыскано более 98 миллионов рублей по долгам подконтрольной ему управляющей компании «Достойный Сервис».

Основанием для разбирательства стала задолженность ООО УК «Достойный Сервис» перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сумма долга за услуги по вывозу мусора, накопленная к 2020 году, составила 78,6 миллиона рублей основного долга и 19,7 миллиона рублей пени. Эти обязательства были ранее подтверждены рядом вступивших в законную силу судебных актов.

Читать полностью

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов РФ направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые сделают переход на новые налоговые условия для малого и среднего предпринимательства более комфортным. Предложенные меры касаются отсрочек по уплате НДС, корректировки правил для общепита и упрощения доступа к пониженным страховым взносам для производственников.

Одним из ключевых предложений стало временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах, которые впервые стали плательщиками НДС в этом году, смогут не платить этот налог. При этом ранее действовавшее условие о соответствии уровня зарплаты сотрудников среднерегиональному показателю применяться не будет.

Читать полностью

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверила, как содержат дороги в зимний период в поселке Садовый.

Инспекция установила, что на проезжей части, проходящей по ул. Каспийская, скопился снег и образовалась зимняя скользкость. Также рядом с пешеходным переходом обнаружили снежные валы, которые ограничивали обзор и мешали движению пешеходов.

Читать полностью

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Автор: Юлия Данилова

С февраля 2025 по февраль 2026 года количество ресторанов в Новосибирске почти не изменилось и составляет 212 точек. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС. Стоит отметить, что в январе 2026 года в Новосибирске закрылись рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура».

Число кафе за год в регионе сократилось на 3% (до 600 заведений), а ресторанов быстрого питания — на 5% (около 1,6 тыс. точек).  Например, в феврале закрыла все филиалы в Новосибирске сеть «Подорожник». Сегменты сокращаются несмотря на то, что новосибирцы уходят из ресторанов именно в фастфуд и кофейни.

Читать полностью

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Более 32 тысячи семей сибиряков оформили в Сбере ипотечную программу с господдержкой для улучшения своих жилищных условий в 2025 году. За год число таких семей и объём выданных средств выросли в 2,3 раза.

На долю семейной ипотеки в Сибири приходится почти 75% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Чаще других льготную ипотеку оформляют семьи в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится 48% выданных кредитов с господдержкой. При этом по темпам роста лидирует Республика Тыва с ростом выдач в 3,9 раза и Омская область, где объём выдач вырос втрое.

Читать полностью
