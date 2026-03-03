Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал мэрии Новосибирска в удовлетворении кассационной жалобы, касающейся скандального долгостроя — ТЦ «Подсолнух» на улице Ватутина. Это постановление ставит точку в длительном судебном споре между городскими властями и пайщиками объекта.

История одного из самых известных новосибирских долгостроев началась более 20 лет назад. В октябре 2001 года мэрия подписала договор аренды земельного участка с ООО «Проектная компания «Подсолнух» и предпринимателем Александром Костыриным. Планировалось, что новое здание станет второй очередью успешно работающего по соседству торгового центра. Однако стройка остановилась более десяти лет назад, и с тех пор объект, готовый, по разным данным, на 74%, так и не был введен в эксплуатацию.

В строительство вложили средства порядка 200 инвесторов, большинство из которых — частные лица. Вернуть вложенные деньги людям не удалось. Еще в 2022 году Ленинский районный суд обязал муниципалитет выставить недострой на торги. Несмотря на это, процесс затянулся: только на оценку объекта у города ушло полтора года, после чего последовали новые бюрократические проволочки.

В 2024 году инициативная группа инвесторов обратилась в арбитражный суд с иском к мэрии. Пайщики потребовали признать незаконным бездействие чиновников, которые на протяжении трех лет не могли организовать продажу объекта. Суд первой инстанции встал на сторону инвесторов, обязав город продавать «Подсолнух» в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Это подразумевало, в том числе, возможность снижения стартовой цены на торгах. Альтернативой для властей был выкуп долгостроя в муниципальную собственность.

Мэрия попыталась оспорить это решение, дойдя до кассационной инстанции, но 26 февраля суд округа оставил жалобу без удовлетворения. Таким образом, городские власти обязаны завершить процедуру реализации объекта.

Примечательно, что в начале февраля «Подсолнух» выставлялся на аукцион уже в пятый раз. Стартовая цена лота вновь была снижена. За время попыток продать здание его стоимость уменьшилась на 700 миллионов рублей относительно первоначальной. В декабре 2024 года на объекте был введен режим повышенной готовности.

