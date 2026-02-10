Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Когда Ване было восемь месяцев, его поведение резко изменилось: перестал произносить свои первые слова, отзываться на имя и реагировать на игрушки. В полтора года ребенку поставили диагноз «аутизм».

— У сына нет речи, он неусидчивый, не играет с детьми, не может выразить свои желания, не реагирует на обращения. При этом у Вани отличная память, музыкальный слух и способности: он знает счет, русский и английский алфавит, читает по слогам, пишет, может сыграть мелодию на пианино и пропеть ее, идеально попадая в ноты, – и всему этому он научился сам, мы лишь помогали и поддерживали. Но его поведение создает много проблем. Например, на улице он может вырвать руку и побежать, не видя куда и не боясь машин, а если попытаться с ним поговорить, закрывает уши и перестает смотреть в глаза, — рассказывает мама Вани Виктория Полякова.

У Вани детский аутизм, выраженная задержка развития речи и коммуникации.

— Мальчик нуждается в интенсивных занятиях по методу прикладного анализа поведения (ABA-терапии), задачи – улучшить понимание речи, взаимодействие с окружающими, скорректировать проблемное поведение. Занятия помогут Ване начать говорить, полноценно общаться с близкими и сверстниками, что положительно повлияет на качество жизни ребенка и его семьи, — говорит Мария Печеркина, поведенческий аналитик АНО помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Городок» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 339 900 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплата курса для нашей семьи непосильна: я сижу с Ваней, возможности выйти на работу нет, заработка мужа не хватает. Помогите, пожалуйста! — просит Виктория.

Помочь Ване можно по ссылке.