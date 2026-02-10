Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

В 2025 году банк ВТБ значительно расширил свою клиентскую базу среди пенсионеров. Количество таких клиентов увеличилось на 80%, а совокупный объем пенсионных переводов превысил отметку в 1 триллион рублей. За этот период к финансовой организации присоединились свыше 2 миллионов новых пенсионеров, и в настоящее время пенсию в банке получают более 4,6 миллиона человек.

Самый заметный прирост числа клиентов наблюдался в Республике Крым и Севастополе, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Кроме того, значительный вклад в расширение базы внес переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка.

Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, подчеркнул, что банк тщательно мониторит ожидания пенсионеров-клиентов. По его словам, ключевое значение имеет ощущение внимания со стороны банка.