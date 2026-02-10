Поиск здесь...
Финансы

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

Дата:

В настоящее время пенсию в банке получают более 4,6 миллиона человек

В 2025 году банк ВТБ значительно расширил свою клиентскую базу среди пенсионеров. Количество таких клиентов увеличилось на 80%, а совокупный объем пенсионных переводов превысил отметку в 1 триллион рублей. За этот период к финансовой организации присоединились свыше 2 миллионов новых пенсионеров, и в настоящее время пенсию в банке получают более 4,6 миллиона человек.

Самый заметный прирост числа клиентов наблюдался в Республике Крым и Севастополе, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Кроме того, значительный вклад в расширение базы внес переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка.

Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, подчеркнул, что банк тщательно мониторит ожидания пенсионеров-клиентов. По его словам, ключевое значение имеет ощущение внимания со стороны банка.

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Пенсия ВТБ

623
0
0
Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

В 2025 году суммарный объем инвестиционных активов, которыми располагали состоятельные клиенты ВТБ на фондовом рынке, продемонстрировал существенный рост, увеличившись в 1,4 раза до 2,6 триллиона рублей, что эквивалентно приросту в 700 миллиардов рублей. Основным драйвером этой динамики стали облигации и паевые инвестиционные фонды, на фоне которых наблюдался отток капитала из акций.

Портфель долговых инструментов за отчетный период увеличился в 2,7 раза, достигнув 1,2 триллиона рублей, показав рост на 813 миллиардов рублей. Этот значительный подъем объясняется возросшим спросом на различные виды облигаций, как корпоративных, так и государственных. Инвесторы рассматривают их как инструмент, обеспечивающий стабильный и предсказуемый доход в современных условиях. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные процентные ставки сделали этот класс активов ключевым фактором подъема всего рынка частных инвестиций.

Читать полностью

Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Анализ, проведенный ВТБ, выявил особенности клиентов, ставших жертвами мошенников в прошлом году. Было замечено, что женщины чаще мужчин поддавались на обман: 54% пострадавших составили женщины, а 46% — мужчины. Годом ранее эта пропорция была равной — 50 на 50.

Исследование показало, что женщины чаще подвергались мошенническим атакам в весенние месяцы, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: если в 2024 году он составлял около 40 лет, то в 2025 году — достиг 48 лет (50 лет для женщин и 46 лет для мужчин).

Читать полностью

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года объем ипотечных кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, достиг отметки приблизительно в 430 миллиардов рублей. Данный показатель является рекордным для первого месяца года за всю историю наблюдений. В Новосибирской области банк отметил двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств.

Основным фактором, стимулировавшим столь высокие показатели в начале года, стал повышенный спрос на программу «Семейная ипотека» в преддверии вступления в силу обновленных условий 1 февраля. Число сделок, заключенных в рамках этой программы в январе, увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые в совокупности пришлось около 40% от общего числа сделок.

Читать полностью

В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Согласно заявлению пресс-службы ВТБ, онлайн-платформы банка были включены Министерством цифрового развития в перечень приоритетных ресурсов. Данное решение обеспечит непрерывный доступ к сервисам кредитной организации, даже если будут введены ограничения на использование мобильного интернета, связанные с обеспечением безопасности. От пользователей онлайн-банка не потребуется никаких дополнительных действий, так как необходимые настройки будут произведены операторами связи автоматически.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ отметил, что банк активно взаимодействовал с соответствующими государственными структурами для обеспечения бесперебойной работы всех финансовых услуг, доступа полезной информации и клиентской поддержки, даже в условиях возможного отключения мобильного интернета.

Читать полностью

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

ВТБ проанализировал результаты реализации программы «Пушкинская карта» за январь. В течение первого месяца 2026 года было оформлено свыше 1,1 миллиона карт, что соответствует примерно 25 тысячам заявок, обрабатываемых банком ежедневно.

Всего к настоящему моменту эмитировано более 5,4 млн «Пушкинских карт». Молодые люди использовали их для приобретения более 3,8 миллиона билетов в январе. По аналогии с новогодними каникулами, самым востребованным видом досуга остались киносеансы. Финансовый объем операций по «Пушкинским картам» в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.

Читать полностью

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После новогодних каникул в компанию Росгосстрах компанию обратился житель многоэтажки в Новосибирске с заявлением о том, что в его квартире поврежден фасад балкона. Об этом стало известно редакции Infopro54. Отмечая Новый год, люди на улице запускали петарды, и, судя по всему, одна из них оставила заметный след на фасаде.

— Однако, как выяснилось впоследствии, балкон не был застрахован: собственник квартиры самостоятельно оформлял полис на одном из маркетплейсов, застраховав по нему только внутреннюю отделку своей квартиры, — пояснила Infopro54 Екатерина Малявко, директор филиала Росгосстраха в Новосибирской области.

Читать полностью
