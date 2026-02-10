Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

На российском рынке детских товаров складывается парадоксальная ситуация: на фоне роста производства фиксируется устойчивое падение продаж. В Новосибирской области эта тенденция выражена особенно ярко.

Согласно исследованию «Чек Индекс», основанному на анализе миллионов кассовых чеков, в 2025 году по России медианная цена чека на товары для детей выросла на 6%, достигнув 3022 рублей, а число покупок снизилось на 8%. В Новосибирской области динамика еще жестче: медианная цена поднялась на 8% (до 3340 рублей), а количество покупок упало на 11%, сообщили аналитики центра по запросу редакции.

— В товарах для детства большую долю занимает одежда и обувь. Эта категория в прошлом году демонстрировала двузначные метрики снижения на фоне снижения покупок зимнего гардероба из-за теплой весны и осени. Кроме того, есть влияние демографического фактора: из-за снижения рождаемости очевидно ниже и объем покупок для детей до 3 лет и дошкольников, — пояснили аналитики редакции.

Причины и стратегии выживания

Руководитель Комитета по развитию индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Москаленко считает ключевой причиной снижение реальных доходов семей. Инфляция заставляет родителей искать экономичные альтернативы: покупать товары б/у, арендовать их или обращаться к маркетплейсам. Этот тренд меняет структуру рынка.

— Федеральные сети вытесняют локальные из-за низких цен и удобства сервиса. При этом сами производители сталкиваются с ростом себестоимости, нехваткой кадров и ужесточением условий кредитования. Традиционная розница теряет трафик из-за предпочтения онлайн-шопинга, а маркетплейсы давят на рынок своими масштабами, — отмечает Москаленко.

По ее словам, схожий спад наблюдается в сегменте детских услуг. Праздники все чаще отмечаются дома для экономии. В образовании родители выбирают индивидуальных репетиторов и онлайн-занятия вместо центров. Спрос на коммерческие мастер-классы и игровые пространства падает из-за популярности бесплатных форматов.

Точки роста в новой реальности

Несмотря на вызовы, эксперт видит несколько направлений для развития. Приоритетом она считает развитие местного производства для снижения зависимости от импорта и курсов валют. Второй значимый тренд — это растущий спрос на экологичность.

— Спрос на товары из натуральных материалов растет на 12–15% в год. Внедрение экологически чистых материалов и упаковки может стать конкурентным преимуществом, — уверена Марина Москаленко.

Еще одним ключевым направлением Москаленко называет технологизацию бизнес-процессов. Использование CRM-систем и анализ данных, по ее мнению, помогают лучше понимать клиентов.

Четвертым условием должен стать обязательный выход в онлайн, как через маркетплейсы, так и через собственные каналы.

Эксперт подчеркивает, что рост невозможен без гибкости форматов, особенно в услугах, где востребованы смешанные варианты и абонементы с заморозкой.

Риски и устойчивое развитие

Марина Москаленко рассматривает текущее падение продаж как симптом глубокой трансформации рынка, несущей новые риски. Основными из них являются новые правила регулирования, проблемы с поставками импортного сырья и растущая конкуренция с крупными игроками. При этом будет выражен социальный разрыв в платежеспособности. По ее мнению, премиум-сегмент сохранится, но покупатели массового сегмента будут более тщательно оптимизировать расходы.

Успех новосибирских компаний будет зависеть от скорости адаптации, перехода к гибким моделям и умения находить рост в трендах на локализацию, экологичность и цифровизацию.

— Для устойчивого развития индустрии детских товаров и услуг необходимо усиливать локальное производство, внедрять цифровые инструменты и развивать гибридные форматы услуг, которые сочетают онлайн и офлайн возможности. Не менее важен диалог с властью для поддержки малого бизнеса, — резюмирует Марина Москаленко.

Согласно статистическим данным, на май 2025 года свыше 14,5 тысяч российских малых и средних предприятий работали в сфере товаров и услуг для детей. В Новосибирске таких компаний насчитывалось 354. При этом, по данным 2ГИС, в категории «детские товары» в городе зарегистрировано 1369 участников рынка.

