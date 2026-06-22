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Власть

Аграрии Новосибирской области обеспечены топливом в необходимом объеме

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При этом наблюдается рост оптовых цен, обусловленный ситуацией на бирже

Глава региона Андрей Травников провел проверку наличия и поступления горюче-смазочных материалов (ГСМ) в область. Андрей Михайлов, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области, доложил губернатору о достаточном обеспечении аграрных предприятий топливом.

Тем временем исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов представил главе региона отчет о ценовой динамике, объемах запасов и поставках топлива.

По его словам, министерство непрерывно мониторит ситуацию с топливом. Наблюдается рост оптовых цен, обусловленный ситуацией на бирже, в связи с чем был направлен запрос в Федеральную антимонопольную службу. В целом, проблем с наличием топлива на заправочных станциях и их работой не обнаружено. Станции функционируют в штатном режиме, отпуск ГСМ осуществляется, а запасы топлива соответствуют предыдущим показателям. Планы по поставкам также удовлетворительны, сообщил он.

Губернатор Андрей Травников дал указание соответствующим ведомствам продолжать мониторинг цен, запасов и поставок топлива.

Глава региона поручил оценивать не только текущие запасы, но и будущие поставки. По вопросам ценообразования он рекомендовал активно взаимодействовать с Федеральной антимонопольной службой. По его словам, министерство сельского хозяйства должно контролировать ситуацию с отдельными потребителями, оказывая помощь тем, кто испытывает трудности. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства губернатор поручил вести общий контроль над ситуацией.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области и Кузбассе прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора. Заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев инициировал контроль за тем, как чиновники исполняют закон, выдают госуслуги и проводят проверки на опасных объектах, включая горные выработки и гидротехнические сооружения.

Проверка вскрыла системные нарушения при надзоре за опасными объектами. Прокуратура потребовала исправить ситуацию. В результате Ростехнадзор внес данные в единый реестр, скорректировал планы проверок строек и усилил контроль за бесхозяйными гидротехническими сооружениями .

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Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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Подрядчика для оформления главной сцены Дня города ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика для технического обеспечения программы «Новосибирск-перекресток мира» на площади Ленина в рамках мероприятий, посвященных празднованию 133-летию города. Стартовая цена контракта — 4,9 млн рублей.

Подрядчик должен разработать концепцию сценической конструкции, макет оформления сценической площадки, включая эскизы всех декоративных частей, расположения оборудования сцены.

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Экс-мэр Новосибирска возглавил региональный список КПРФ на выборы в Госдуму

Автор: Оксана Мочалова

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) определилась с кандидатами на выборы в Госдуму от Новосибирской области. Решение было принято в ходе второго этапа XIX съезда партии, прошедшего 20 июня в подмосковных Снегирях. Региональную группу возглавил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, член президиума ЦК КПРФ и первый секретарь областного обкома.

В территориальную группу № 26, объединяющую Новосибирскую и Кемеровскую области, вошли Роман Яковлев (заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области), Елена Никулина (главный бухгалтер ЦК КПРФ, Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), Ренат Сулейманов (депутат Госдумы, Новосибирская область), Андрей Жирнов (Новосибирская область), Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов (Новосибирская область).

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В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

Автор: Оксана Мочалова

В России продолжается масштабное обновление системы высшего образования. К пилотному проекту по изменению уровней профессионального образования присоединяются новые участники. Правительство утвердило правила проведения эксперимента на 2026/2027–2029/2030 учебные годы, и теперь в нем примут участие 17 вузов по всей стране. Среди них как те, кто уже тестирует новую модель с 2023 года, так и 11 новых университетов.

Новыми участниками проекта стали Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

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Новосибирские литераторы получили официальный статус

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России официально вступает в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ, утвержденный приказом Минтруда от 10 ноября 2025 года, закрепляет права авторов: легализует их деятельность, позволяет подтверждать стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого момента законодательного определения профессии «писатель» в стране не существовало.

Инициатива исходила от профессионального сообщества. Разработкой занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.

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