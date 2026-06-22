Аграрии Новосибирской области обеспечены топливом в необходимом объеме

Глава региона Андрей Травников провел проверку наличия и поступления горюче-смазочных материалов (ГСМ) в область. Андрей Михайлов, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области, доложил губернатору о достаточном обеспечении аграрных предприятий топливом.

Тем временем исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов представил главе региона отчет о ценовой динамике, объемах запасов и поставках топлива.

По его словам, министерство непрерывно мониторит ситуацию с топливом. Наблюдается рост оптовых цен, обусловленный ситуацией на бирже, в связи с чем был направлен запрос в Федеральную антимонопольную службу. В целом, проблем с наличием топлива на заправочных станциях и их работой не обнаружено. Станции функционируют в штатном режиме, отпуск ГСМ осуществляется, а запасы топлива соответствуют предыдущим показателям. Планы по поставкам также удовлетворительны, сообщил он.

Губернатор Андрей Травников дал указание соответствующим ведомствам продолжать мониторинг цен, запасов и поставок топлива.

Глава региона поручил оценивать не только текущие запасы, но и будущие поставки. По вопросам ценообразования он рекомендовал активно взаимодействовать с Федеральной антимонопольной службой. По его словам, министерство сельского хозяйства должно контролировать ситуацию с отдельными потребителями, оказывая помощь тем, кто испытывает трудности. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства губернатор поручил вести общий контроль над ситуацией.