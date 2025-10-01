Рекламодателям

За 30 лет VIP-club стал профессиональным экспертным сообществом

За 30 лет VIP-club стал профессиональным экспертным сообществом
Участники Объединения VIP-club готовы активизировать работу с властью в поиске практических решений для развития города

Кто, если не мы?

В 2025 году новосибирский VIP-club, вступить в который можно исключительно по рекомендации, отмечает свой 30-летний юбилей. За это время он стал не просто местом встреч, а бизнес-сообществом делового и политического истеблишмента.

Елена Потапова

— Многие из действующих членов нашего клуба, поверили в него еще в 1995 году, кто-то присоединился к нам совсем недавно. Сегодня мы по традиции представим новых участников Клуба. История объединения VIP-club неразрывно связана с развитием Новосибирска, отражая его трансформацию от молодого, амбициозного города — до современного мегаполиса. Наше объединение родилось из желания активных молодых предпринимателей внести свой вклад в становление города. Это было время энтузиазма, когда каждый новый проект, каждая инициатива воспринимались как шаг к лучшему будущему. Мы начинали с малого: организовывали встречи, презентации, проводили культурные мероприятия, хотели быть лучшими, передовыми, объединяли единомышленников для решения локальных городских и бизнес-задач.
Мы научились не только реагировать на проблемы, но и предвидеть их, предлагать системные решения, влиять на принятие важных для города решений.

VIP-club

Мы стали площадкой для диалога между различными группами влияния, местом, где рождаются новые идеи и проекты, направленные на улучшение качества жизни, развитие различных отраслей экономики, поддержку, сохранение и преумножение потенциала города. Поэтому сегодня и всегда мы будем говорить не только о планах развития нашего клуба, но и Новосибирска, — сказала в приветственном слове сооснователь Общественного объединения VIP-club Елена Потапова.

Виктор Толоконский

Виктор Толоконский, российский общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора и полпреда президента в СФО уверен, что все 30 лет VIP-club развивался в правильном направлении и стал серьезным профессиональным экспертным сообществом.

— Я видел очень много интересных объединений, видел очень много результатов работы государственных и муниципальных структур по созданию таких объединений. Тридцать лет сохранять интерес и стремление общаться друг с другом, это очень-очень важно. Отрадно, что все чаще в чате Клуба обсуждаются различные экономические, социальные и градостроительные проблемы. В них принимают участие многие из вас. И я уже неоднократно говорил, что Клуб стал очень серьезным профессиональным экспертным сообществом, — отметил Виктор Толоконский.

Он напомнил, что в начале 2024 года, накануне выборов мэра, VIP-club проводил экспертную сессию о стратегии развития города Новосибирска, назвав ее «Первые шаги нового мэра». На ней бизнесмены, депутаты и общественные деятели обсудили первоочередные задачи для будущего градоначальника. Сегодня позади выборы в региональное Законодательное собрание и горсовет Новосибирска.

— Сейчас мы уже можем напомнить новосибирцам, и самое главное, новому городскому совету, что все изменилось. Новый принцип выборов градоначальника полностью поменял систему. Прошлый состав депутатов это не очень понимал. Теперь депутаты становятся ответственными за все, что происходит в городе. И одна из наших задач — формирование этого понимания, — констатировал Виктор Толоконский.

Он подчеркнул, что Новосибирск является особым городом и имеет научный потенциал, крепкую промышленность и отличную от всех остальных регионов структуру экономики. Без новосибирских ученых, проектировщиков и конструкторов не было бы развития различных отраслей промышленности от Урала до Дальнего Востока.

— Поверьте, без нас не обойдутся. Мы должны вспомнить наш девиз «Кто, если не мы?». Конечно, можно себя убеждать, что от нас ничего не зависит. Все мы занимаемся даже в этих очень сложных условиях своим делом, поддерживаем большое количество людей в своей работе. Это совершенно правильно. Но пришло время, когда мы должны поделиться своим опытом, напомнить власти, что власть существует для народа, а не наоборот. У нас для этого есть все возможности, — подчеркнул Толоконский.

ИИ в бизнесе

Сегодня на развитие бизнеса и городов во многом влияет искусственный интеллект (ИИ). Кейсом использования нейросетей в производстве и бизнесе поделился генеральный директор и основатель завода светопрозрачных конструкций «Динал» Андрей Попов.

Андрей Попов

— В прошлом году, создавая стратегию развития компании на 5 лет, я определил, что за этот период мы должны 50% основных бизнес-процессов реализовывать с помощью искусственного интеллекта. Одно из преимуществ ИИ — его скорость обучения и работы. При приеме нового сотрудника на работу нам надо предоставить ему определенный массив данных — рассказать специфику работы и научить определенным операциям. На это уходит не один день. Более того, потом еще важно проконтролировать его навыки. Но человек может заболеть или уволиться. И этот процесс нужно будет начинать сначала. С ИИ совсем другая ситуация. Мы сгружаем ему необходимую информацию и практически в моменте получаем результат, — пояснил интерес к работе с нейросетями Андрей Попов.

Бизнесмен отметил, что компания намерена не использовать в работе готовые решения, а адаптировать ИИ под себя, учитывая особенности бизнеса, и постепенно масштабировать этот процесс.

— Искусственный интеллект сегодня уже не будущее, а настоящее. С ним работают все крупные компании. Мы находимся в начале этого пути: создаем базу данных всего завода. Например, это технические данные, которые являются основой для проектирования расчетов. Второй практический пример, который сейчас «на карандаше» и в разработке, — это глубинный анализ поведения наших клиентов. У нас накопился огромный массив данных, в том числе около 6 тысяч настоящих опросов, которые мы проводим с нашими клиентами, — рассказал он.

Андрей Попов рассказывает о работе с нейросетями

— На мой взгляд, сегодня уже можно перефразировать высказывание основателя компании Microsoft Билла Гейтса: «Если тебя нет в интернете, то ты не существуешь».  Сегодня можно сказать: кто не будет применять ИИ, того обгонит тот, кто применяет нейросеть и создает решения быстрее в тысячи раз. Вопрос не в том, когда применять и применять ли вообще ИИ, а в том, какие задачи выбрать для того, чтобы с его помощью получить максимальную ценность для бизнеса, — отметил Андрей Попов.

ИИ на госслужбе

Руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области Александр Николаенко (с 2008 года работает в сфере развития инфраструктуры для науки и инноваций) рассказал об использовании искусственного интеллекта в государственном управлении.

По его словам, одним из самых популярных примеров применения искусственного интеллекта в регионе уже шесть лет является робот Николай, который отвечает на вопросы в МФЦ и записывает жителей региона к врачам в поликлиниках. С его появлением была снята колоссальная нагрузка на колл-центры, особенно во время ковида.

Кроме того, в регионе ИИ интегрирован в программы безопасности. В 12 районах Новосибирской области установлены 35 камер, которые позволяют выявлять очаги возгорания на самых начальных этапах, а также 1070 камер аналитики по программе «Безопасный город».

Александр Николаенко

Искусственный интеллект активно используется и в работе госорганов региона. Это и обработка входящей корреспонденции и подготовка человекоцентричных ответов, всевозможные чат-боты и виртуальные помощники, а также системы поддержки принятия решений.

— Искусственный интеллект может выполнять за человека большой объем рутинных задач. Но, я не согласен, когда говорят, что искусственный интеллект занимается только рутиной, а человек — творческими задачами. Например, человек управляет автомобилем, а искусственный интеллект в навигаторе прокладывает маршрут. Кто в этом случае занимается интеллектуальной работой, а кто механической? Спорный вопрос, — отметил эксперт.

Александр Николаенко подчеркнул, что полностью полагаться на ИИ нельзя. Он сравнил его с семилетним ребенком, который, даже не зная ответа на вопрос, придумает его и красиво обоснует. Необходимо правильно формулировать запросы. Это целая наука. Однако эксперт не согласен, что активное применение ИИ приводит к снижению когнитивной способности работников и к «обесчеловечиванию человека».

— Искусственный интеллект, как любой инструмент, может помочь, а может — навредить. Например, в бухгалтерии раньше считали на счётах, потом — с помощью калькулятора, сейчас для этого используются специализированное ПО. Ведь никто не скажет, что у нас бухгалтера перестали думать? — подчеркнул Александр Николаенко.

Новые участники VIP-club

Традиционно, на каждом мероприятии VIP-club в его состав входят новые участники. Председателя коллегии адвокатов Новосибирской области «АЛИБИ», адвоката с большим опытом работы в правоохранительных органах — Антона Янченко в Клуб рекомендовал новосибирский бизнесмен, девелопер и инвестор Игорь Кузнецов. Запустив новый бизнес-проект, предприниматель сам неожиданно оказался обвиняемым по уголовному делу и ему потребовалась профессиональная защита, которая завершилась оправдательным решением.

— Даже самый успешный бизнес может столкнуться с вызовами, которые не решить только экономическими способами и принятием управленческих решений. Регулярные проверки, проводимые фискальными и правоохранительными органами, разбирательства, в том числе судебные с контрагентами, это в настоящее время — финансовые, административные, а зачастую и уголовные риски, — поделился адвокат Антон Янченко.

Эксперт рассказал о кейсах оправдательных приговоров, вынесенных по всей Российской Федерации, которых удалось добиться Коллегии адвокатов «АЛИБИ».

Еще один новый участник клуба — Дмитрий Лапшин, владелец проектно-строительной компании «Зодчий» рассказал об этапах развития своего бизнеса, которому уже более 10 лет. Компании удалось реализовать более 400 строительных проектов от Воронежа до Читы.

По словам Дмитрия Лапшина, который очень серьезно занимается триатлоном и являлся участником 50-й юбилейного Берлинского марафона, а также Шанхайского марафона, у спорта и бизнеса много общего:

— Невозможно прийти в бизнес, пробежав короткую дистанцию. Это марафон, где приходится выкладываться и работать по-максимуму, — констатировал он.

Бизнесмен подчеркнул, что для него и его команды очень важно не только строить, но и делиться опытом, показывать и рассказывать, как рождается объект недвижимости.

Гуманитарная миссия

С самого начала СВО, в объединении VIP-club уже стало традицией вручать благодарственные письма неравнодушным участникам Клуба, которые активно помогают в сборе гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Её на линии фронта ждут и ценят.

Автор фото: Николай Мелонов

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
