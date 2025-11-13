Дмитрий Колпаков назначен главой Октябрьского района Новосибирска

Главой Октябрьского района города Новосибирска назначен Дмитрий Колпаков. Распоряжение об этом подписал мэр города Максим Кудрявцев. Он приступил к своим обязанностям в новой должности с 13 ноября.

Дмитрию Колпакову 46 лет. Он окончил СибУПК по специальности «Финансы и кредит» с квалификацией «экономист» и РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2020 года был избран депутатом горсовета Новосибирска. В 2024 году перешел на должность первого заместителя главы администрации Кировского района Новосибирска.

Напомним, об увольнении предыдущего главы Октябрьского района Федора Каравайцева стало известно в начале этой недели. Как сообщили в пресс-центре мэрии, он перешел на другую работу. Экс-глава района руководил им чуть больше года, с июля 2024 года. До него на этом посту три года работал Александр Колмаков.

