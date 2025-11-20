Мэр Новосибирска обсудил с жителями города дороги, школы и благоустройство

В Центральном округе Новосибирска, который включает Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы, мэр Максим Кудрявцев, его заместители, руководители департаментов мэрии и глава округа Владимир Захаров в рамках очной встречи с горожанами отвечали на вопросы о продлении моратория на размещение нестационарных торговых объектов, состоянии дорожного покрытия и тротуаров, строительстве в центре города. Также поднимались вопросы нехватки мест в школах и благоустройства. Кроме того, были затронуты темы, касающиеся использования антигололедных средств на городских дорогах, обновления Нарымского сквера и программ поддержки для педагогических работников. Жители города также имели возможность задать интересующие их вопросы сотрудникам общественной приемной мэра.

В Заельцовском районе в этом году открылась школа № 222. Однако после ввода ее в эксплуатацию и облагораживания прилегающей территории в микрорайоне «Стрижи» возникли сложности с отводом дождевых вод. Разработан проект решения по организации поверхностного водоотведения, рассматривается вопрос финансирования, работы планируется выполнить в 2026 году.

Новая школа в «Стрижах» позволила снизить дефицит школьных мест в Центральном округе. 1 сентября она приняла 1300 учеников. Кроме того, ведется строительство дополнительного корпуса Экономического лицея на улице Крылова, которое планируется завершить в декабре.

Важной темой разговора стало благоустройство города. В этом году из регионального бюджета было выделено 120 миллионов рублей на обновление пешеходных зон в центре Новосибирска, где проходят основные туристические маршруты. На Красном проспекте и прилегающих улицах уложили крупноформатную тротуарную плитку, заасфальтировали участки улиц Советской, Орджоникидзе, Октябрьской. Благоустроили территорию у консерватории, обновили постамент памятника Глинке и Аллею связистов.

Жители обеспокоены состоянием площади Калинина, где установлена стела «Город трудовой доблести», и ждут ее благоустройства. В марте был заключен контракт с подрядчиком на проектирование комплексного благоустройства площади. Планируется реализовать проект «Чистое небо» – перенести провода под землю. В настоящее время, по словам начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александра Стефанова, прорабатывается вопрос финансирования.

Ключевым элементом благоустройства города должно быть озеленение. В Центральном округе восстановили более 20 тысяч квадратных метров газонов, высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников. Разработаны рекомендации по уходу за растениями, за несоблюдение правил планируется ввести ответственность.

Департаментом культуры, спорта и молодежной политики в сотрудничестве с муниципальным автономным учреждением «Горзеленхоз» подготовлены практические руководства по поддержанию в хорошем состоянии высаженных древесных и кустарниковых растений, включая зимний период. В соответствии с ними, в каждом районе необходимо назначить лицо, отвечающее за сохранность зеленых насаждений, и все городские службы обязаны придерживаться установленных правил при проведении работ по очистке и обслуживанию дорог, чтобы избежать повреждения растительности. В частности, запрещается складировать снег на таких участках, а также необходимо заранее разработать безопасные маршруты для снегоуборочной техники.

Данные рекомендации были разосланы во все районные администрации. Планируется ввести меры дисциплинарного и финансового воздействия в отношении ответственных должностных лиц и подрядчиков за нарушение установленных правил.