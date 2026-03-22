Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новый епископ Новосибирский и Бердский провел первую литургию в городе

Автор: Артем Рязанов

Дата:

18 марта епископ Варфоломей стал главой Новосибирской и Бердской епархии

Епископ Новосибирский и Бердский Варфоломей, сменивший митрополита Никодима, провел свою первую литургию в Новосибирске.

По информации Новосибирской митрополии, 21 и 22 марта он совершит богослужения в Вознесенском кафедральном соборе.

21 марта Преосвященный владыка провел всенощное бдение. А 22 марта в 10:00 свою первую Божественную литургию на Новосибирской кафедре.

Напомним, на заседании Священного Синода 12 марта было принято решение о назначении епископа Балаковского и Николаевского Варфоломея на пост главы Новосибирской митрополии.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освобожден от должности главы Новосибирской епархии и назначен главой Рязанской митрополии. Ему выражена благодарность за его труды.

Епископ Варфоломей вступил в должность главы Новосибирской и Бердской епархии 18 марта 2026 года, приняв дела у митрополита Никодима, который теперь руководит Рязанской и Михайловской епархиями.

Ранее редакция сообщала о том, что рождественскую литургию из Вознесенского собора Новосибирска показали онлайн.

Источник фото: Новосибирская Митрополия

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Новосибирская Митрополия

424
0
0
Предыдущая статья
Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот
Следующая статья
Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Автор: Артем Рязанов

В микрорайоне Клюквенный Калининского района Новосибирска началось строительство новой школы. Разрешение на возведение выдано региональному оператору. Проект финансируется застройщиком в рамках комплексного освоения территории. Здесь уже создается современная жилая застройка, ориентированная на семьи с детьми.

Образовательное учреждение на 1100 мест будет располагаться в четырёхэтажном здании площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Архитектура здания продумана таким образом, чтобы потоки учащихся не пересекались. Проект включает отдельные блоки для начальной школы и для основного и старшего звеньев, что, по задумке авторов, должно повысить комфортность и безопасность учебного процесса.

Читать полностью

Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о компенсации в размере 40,3 миллиона рублей для 113 семей из 189, которые потеряли скот в результате вспышки пастереллеза.

— Эта сумма включает в себя социальные выплаты (5,8 млн руб.) в связи с утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Читать полностью

«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области завершается изъятие скота в населенных пунктах, попавших в карантинные зоны по пастереллезу. Одним из основных вопросов для владельцев сельскохозяйственных животных становится вопрос убытков и компенсаций. Infopro54 узнал, что думают об этом фермеры.

Изъятия скота в пяти районах Новосибирской области коснулись личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и крупных сельхозпредприятий – животноводческих комплексов. Финансовые последствия и вопросы ущерба для этих трех категорий имеют некоторые отличия. Для животноводческих комплексов возмещение убытка идет преимущественно по страховой линии. В публичном пространстве информации об этом немного, сами предприятия и органы власти подробности не сообщают, поясняя, что сведения относятся к коммерческой тайне. Единственным, кто на сегодняшний день прокомментировал изъятия скота в своем хозяйстве, стал председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. Больше всего информации о компенсациях для ЛПХ: в региональном правительстве сейчас ежедневно сообщают о количестве семей, получающих выплаты. Что касается фермеров (КФХ), то свое положение они сами называют двойственным.

Читать полностью

Родители первоклашек в Новосибирске смогут подать заявления в школы с 1 апреля

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля в Новосибирске, как и по всей России, начнется приемная кампания в первые классы. Как сообщается на официальном портале госуслуг, в 2026 году зачисление будет проходить в два этапа.

Первый продлится до 30 июня: в это время подают заявления дети, проживающие на закрепленной территории, а также льготные категории граждан. Второй этап начнется 6 июля и завершится после заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. На этом этапе подать заявление могут все желающие, независимо от места регистрации.

Читать полностью

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Читать полностью

Лимит выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО повысят до 2 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Минфин, Банк России и парламентарии достигли соглашения о повышении максимальной суммы выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО до 2 миллионов рублей. Об этом объявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев 19 марта.

Он заявил, что данные преобразования могут осуществиться в 2026 году, и страховая индустрия сделает для этого всё возможное, цитирует эксперта ТАСС.

Читать полностью
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Бизнес Власть Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности