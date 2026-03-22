Новый епископ Новосибирский и Бердский провел первую литургию в городе

Епископ Новосибирский и Бердский Варфоломей, сменивший митрополита Никодима, провел свою первую литургию в Новосибирске.

По информации Новосибирской митрополии, 21 и 22 марта он совершит богослужения в Вознесенском кафедральном соборе.

21 марта Преосвященный владыка провел всенощное бдение. А 22 марта в 10:00 свою первую Божественную литургию на Новосибирской кафедре.

Напомним, на заседании Священного Синода 12 марта было принято решение о назначении епископа Балаковского и Николаевского Варфоломея на пост главы Новосибирской митрополии.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освобожден от должности главы Новосибирской епархии и назначен главой Рязанской митрополии. Ему выражена благодарность за его труды.

Епископ Варфоломей вступил в должность главы Новосибирской и Бердской епархии 18 марта 2026 года, приняв дела у митрополита Никодима, который теперь руководит Рязанской и Михайловской епархиями.

