Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Администрация Бердска выставила на торги недостроенную школу на 276 мест, ранее принадлежавшую частному учреждению «Экология и диалектика». Начальная стоимость объекта составляет 299,3 млн рублей, сообщается на сайте ГИС «Торги».

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 24 апреля, итоги планируется подвести 29 апреля 2026 года.

Основанием для проведения торгов послужило решение арбитражного суда Новосибирской области об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, состоявшихся в феврале 2024 года. Причиной изъятия стало окончание срока действия договора аренды земельного участка площадью 9,3 тысячи квадратных метров. Договор был заключен в 2010 году, и по его условиям здание требовалось завершить к маю 2011-го.

Четырехэтажное здание занимает площадь 6,3 тысячи квадратных метров. На данный момент его готовность оценивается в 72%. Согласно техническим документам, состояние объекта удовлетворительное.

Частное образовательное учреждение «Экология и диалектика» было основано в Бердске в 1999 году. С 2002 года его руководителем и учредителем является Анна Шаркова. По данным Rusprofile.ru, выручка компании в 2024 году составила 4,7 млн рублей, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом.

