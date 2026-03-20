Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Строительство здания завершено на 72%

Администрация Бердска выставила на торги недостроенную школу на 276 мест, ранее принадлежавшую частному учреждению «Экология и диалектика». Начальная стоимость объекта составляет 299,3 млн рублей, сообщается на сайте ГИС «Торги».

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 24 апреля, итоги планируется подвести 29 апреля 2026 года.

Основанием для проведения торгов послужило решение арбитражного суда Новосибирской области об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, состоявшихся в феврале 2024 года. Причиной изъятия стало окончание срока действия договора аренды земельного участка площадью 9,3 тысячи квадратных метров. Договор был заключен в 2010 году, и по его условиям здание требовалось завершить к маю 2011-го.

Четырехэтажное здание занимает площадь 6,3 тысячи квадратных метров. На данный момент его готовность оценивается в 72%. Согласно техническим документам, состояние объекта удовлетворительное.

Частное образовательное учреждение «Экология и диалектика» было основано в Бердске в 1999 году. С 2002 года его руководителем и учредителем является Анна Шаркова. По данным Rusprofile.ru, выручка компании в 2024 году составила 4,7 млн рублей, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска продала руинированный памятник за 2,6 миллиона рублей.

Источник фото: Infopro54

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Автор: Оксана Мочалова

Зима 2025-2026 запомнится новосибирцам сугробами и бесконечной уборкой снега. Нагрузка на крыши и дороги в Новосибирской области в этом году серьезно возросла, и прокуратура региона проводила проверки, как управляющие компании, владельцы магазинов и местные власти справляются с последствиями снегопадов. Под особый контроль попали крыши домов, дворы и территории возле торговых точек.

Как рассказали редакции Infopro54 в прокуратуре, надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы, касающиеся бездействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. Проверяли, чистят ли снег, убирают ли наледь и следят ли за состоянием зданий.

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в пятый раз не смогла продать недостроенное здание торгово-офисного центра «Подсолнух». Очередные торги, состоявшиеся на этой неделе, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от инвесторов.

Объект расположен в Ленинском районе, на пересечении улиц Ватутина и Новогодней. Площадь 13-этажного долгостроя превышает 34 тысячи кв. метров. Чтобы привлечь инвесторов, мэрия пошла на значительное снижение цены: на пятых торгах объект предлагался за 1,14 млрд рублей. Для сравнения, стартовая цена на первых аукционах составляла 1,8 млрд рублей. Предыдущая попытка продать здание за 1,34 млрд рублей также завершилась неудачей.

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Автор: Артем Рязанов

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» подписало соглашение с красноярской фирмой ООО «Реалстрой» на возведение блока «В» здания №1 Центра коллективного пользования (ЦКП). По итогам электронного аукциона, в котором участвовала только одна компания, контракт был заключен по стартовой цене в 1,53 миллиарда рублей. Стоит отметить, что подрядчик был определен еще в начале февраля. Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Новосибирской области. Строительство должно быть завершено в течение 716 дней с момента начала работ.

Блок «В» является частью здания №1, площадь которого  составит 11,7 тысяч квадратных метров. Ранее застройщик получил контракт на сумму 2,5 миллиарда рублей для строительства блоков «А» и «Б», общая площадь которых составляет 16,9 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь 12-этажного здания достигнет 28,6 тысяч квадратных метров. Этот проект является частью обширного плана по развитию территории новосибирского технопарка. В здании будут предусмотрены коммерческие помещения для резидентов Академпарка — высокотехнологичных компаний, общественные зоны и точки питания, а также производственный бизнес-инкубатор. Кроме того, в здании разместится «Фабрика научного кино» — специализированный съемочный павильон.

В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Автор: Оксана Мочалова

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Линево», компания ООО «Сиббиоресурс», завершает строительные работы первой очереди завода и планирует начать выпуск продукции в ближайшие два месяца, сообщили в Корпорации развития Новосибирской области.

Изначально запуск объекта ожидался в 2025 году, однако сроки были скорректированы из-за изменения концепции предприятия. Вместо одной линии инвестор решил строить производство, состоящее из трех независимых очередей. Это техническое решение позволит выпускать разные виды кормов одновременно, исключая риск смешивания сырья и готовых партий.

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Зимний период 2025-2026 года ознаменовался активностью пользователей платформы для делового общения МТС Линк, что было зафиксировано цифровой экосистемой МТС. Новосибирская область заняла четвертую позицию среди всех регионов России по данному показателю. Особо выделяется корпоративный мессенджер, где наблюдался значительный рост пользовательской активности. Число сообщений, отправляемых в среднем за сутки в течение декабря, января и февраля, возросло в 2,6 раза.

Столица Сибири уступает по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Общее количество онлайн-встреч жителей региона, проведенных на платформе, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Общество

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Бизнес

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Общество

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Бизнес Недвижимость

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Медицина Общество

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Власть Общество

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Авто Власть

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Власть

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Бизнес

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Общество

На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Общество

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Бизнес

В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Телекоммуникации

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Общество

Пункты соцпомощи при изъятии скота создали в пяти районах Новосибирской области

Власть Общество

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Бизнес Общество

Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

