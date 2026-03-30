Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На некоторых улицах города уже не видно следов ремонта, проведенного в прошлом году

С наступлением тепла вопрос состояния дорожного покрытия в Новосибирске вновь выходит в топ по актуальности. Соцсети пестрят фото с ямами даже на центральных улицах, а соцсети взрываются от комментариев возмущенных горожан, машины которых попали в эти ямы.

— На многих магистральных улицах после сходы снега образовались выбоины. То есть по асфальту, который был положен в прошлом году, сегодня уже сложно проехать. Прошу создать экспертные комиссии, которые проверят подрядчиков прошлого года. Чем раньше мы об этом будем говорить, тем быстрее подремонтируем дороги в центре, —  обратился депутат горсовета Сергей Бондаренко к начальнику департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Александру Стефанову.

Чиновник пояснил, что такая комиссия уже создана. Она начнет работу с 6 апреля.

—  Будут проведены комиссионные осмотры всех гарантийных объектов. На текущий момент на гарантийных объектах, осмотренных в прошлом году, замечания устранены на 85%. 15% гарантийных работ находится на принудительном исполнении. Прошли суды, вынесены соответствующие решения, —  подчеркнул Стефанов.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске привели в порядок около 50 километров дорог и 108 участков тротуаров.

10 марта в Новосибирске стартовали конкурсные процедуры по поиску подрядчиков для выполнения масштабных работ по ремонту улично-дорожной сети. Объявлено четыре аукциона на 2,2 млрд рублей. На обновление дорог будет направлено почти 2 млрд, оставшаяся часть пойдёт на восстановление тротуаров, устройство искусственных неровностей и ремонт асфальта у остановочных пунктов, сообщал мэр города Максим Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : ямочный ремонт качество дорог

После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

Компания «РЖД» решила продать одну из старых водонапорных башен Новосибирска. Торги запланированы на 7 мая текущего года. Башня №2 на улице Светофорной, которая выставлена на продажу, была построена в 1902 году и является памятником архитектуры регионального значения. То есть покупатель должен сохранить исторический облик объекта.

Обременение в виде охранного статуса новосибирские инвесторы не очень любят, мягко говоря. А тут еще и башня, площадь которой 18,2 кв. м, в которой мало окон и так далее. Infopro54 поговорил с архитекторами о возможной реновации таких сооружений.

Переводы новосибирцев за товары и услуги возьмет под контроль налоговая

Автор: Юлия Данилова

Минфин РФ подготовил законопроект, ужесточающий контроль за переводами между людьми, чьи транзакции указывают на предпринимательскую деятельность или скрытые доходы. Под видом таких переводов нередко проводятся платежи за товары и услуги. Эта работа ведется в рамках программы по «обелению» экономики, пояснила «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

По задумке федерального ведомства, Банк России будет анализировать потоки операций и передавать в ФНС данные о подозрительных транзакциях. Налоговая сможет потребовать из банков полную информацию по счетам. Четкие параметры, по которым регулятор будет определять подозрительность переводов, пока непонятны.

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Автор: Юлия Данилова

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Автор: Юлия Данилова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили иски от двух фермеров, чьи хозяйства попали в подкарантинные районы, а животные были изъяты и уничтожены в связи с возможным заболеванием пастереллезом.

6 марта в суд обратилось ООО «Сибирский колос» из села Новопичугово о признании незаконным распоряжения «О проведении расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» № 485-Р-2026 от 05.03.2026. Ответчиком выступает управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Компания настаивала на принятии обеспечительных мер по заявлению, но суд ей в этом отказал.

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Власть Город

Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

Общество

После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

Общество

Новосибирские вузы и колледжи вошли в нацрейтинги трудоустройства — 2026

Общество

Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота

Город Культура Общество

Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Авто Общество

В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Общество

Новосибирску грозит подтопление дорог у четвертого моста

Общество

В Новосибирске на ГБШ закрыли ларьки, где мигранты торговали мясом

Общество

Новосибирцы предпочитают дарить гастрономические подарки

Промышленность

Производство мяса КРС и птицы в Новосибирской области сократилось

Общество Туризм

Туристический стоп-кран: новосибирцам выдали 230 тысяч постановлений об ограничении на выезд за границу

Власть Общество

Переводы новосибирцев за товары и услуги возьмет под контроль налоговая

Авто

Госдума отклонила законопроект о новой уголовной статье за автоподставы

Общество Право&Порядок

Не каждому по карману списать долги: в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей

Общество

Власти Новосибирска попросили Россельхознадзор проверить торговлю мясом у ГБШ

Общество

В Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь

Бизнес Общество

S7 расширила сеть сибирских маршрутов

Технологии

Топ должностей в ИТ, где новосибирцы могут работать без специального образования

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

