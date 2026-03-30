Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

С наступлением тепла вопрос состояния дорожного покрытия в Новосибирске вновь выходит в топ по актуальности. Соцсети пестрят фото с ямами даже на центральных улицах, а соцсети взрываются от комментариев возмущенных горожан, машины которых попали в эти ямы.

— На многих магистральных улицах после сходы снега образовались выбоины. То есть по асфальту, который был положен в прошлом году, сегодня уже сложно проехать. Прошу создать экспертные комиссии, которые проверят подрядчиков прошлого года. Чем раньше мы об этом будем говорить, тем быстрее подремонтируем дороги в центре, — обратился депутат горсовета Сергей Бондаренко к начальнику департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Александру Стефанову.

Чиновник пояснил, что такая комиссия уже создана. Она начнет работу с 6 апреля.

— Будут проведены комиссионные осмотры всех гарантийных объектов. На текущий момент на гарантийных объектах, осмотренных в прошлом году, замечания устранены на 85%. 15% гарантийных работ находится на принудительном исполнении. Прошли суды, вынесены соответствующие решения, — подчеркнул Стефанов.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске привели в порядок около 50 километров дорог и 108 участков тротуаров.

10 марта в Новосибирске стартовали конкурсные процедуры по поиску подрядчиков для выполнения масштабных работ по ремонту улично-дорожной сети. Объявлено четыре аукциона на 2,2 млрд рублей. На обновление дорог будет направлено почти 2 млрд, оставшаяся часть пойдёт на восстановление тротуаров, устройство искусственных неровностей и ремонт асфальта у остановочных пунктов, сообщал мэр города Максим Кудрявцев.

