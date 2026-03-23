«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

В Новосибирске начался ямочный сезон. В последние несколько дней уличные термометры показывали плюсовую температуру, в городе интенсивно тает снег. И уже понятно, что дорожное покрытие на многих новосибирских улицах зиму не пережило. Infopro54 публикует фотографии, сделанные в последние сутки, и комментарии водителей.

Вот этот снимок сделан на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Журналист Infopro54 насчитал на этом небольшом перекрестке 11 ям. Десять из них — среднего размера, одна — большая.

Здесь заметны попытки дорожных служб исправить ситуацию: несколько ям засыпаны. Но в целом все выглядит угрожающе. Тех, кто часто здесь ездит, видно издалека, потому что они заблаговременно снижают скорость и «проползают» перекресток, чтобы свести к минимуму риски повреждения автомобиля.

Эта фотография сделана на улице Бориса Богаткова — одной из самых длинных магистралей в правобережной части города. Подобных участков с ямами, частично скрытыми под лужами, на улице не один и не два.

— Я не помню ни одной весны без ям на нашей улице. Это не зависит от того, был ремонт или нет. Дырявые участки появляются примерно на одних и тех же местах. Но все равно каждый год сюрпризы. Я удивляюсь, как ловко объезжают эти ямы машины скорой помощи. Они тут ездят часто – везут людей в больницу. Я тоже вроде каждый день езжу, но избегать ям не получается, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 житель улицы Бориса Богаткова Виктор Семчев.

К состоянию асфальтового слоя на улице Большевистской у новосибирских автомобилистов тоже есть претензии. Кроме колейности, которая усугубляется каждой весной, есть ямы и просевшие люки.

— Большевичка в ужасном состоянии. В сносном виде всего несколько участков. Люки сильно просели, и теперь это тоже ямы-ловушки. Ям куча. Даже на мосту через Иню, который у нас героически ремонтировали последние несколько лет. Запомнить все ямы нереально, потому что сейчас каждый день появляются новые. Очень опасная ситуация на самом деле: все дергаются, едут квадратно-гнездовым методом. Это даже похуже гололеда, — говорит житель Новосибирска Марк.

В числе улиц с большим количеством ям новосибирские водители называют Автогенную, Большую, Кавалерийскую, Трикотажную, Писарева, Серебренниковскую, Холодильную и десятки других улиц.

— Нам мэрия обычно рассказывает про тяжелую зиму и так далее. Но я вот могу сравнить качество дорог с Красноярском, например, или Кемерово, потому что был там не раз. Там как бы тоже зима, тоже Сибирь, но нет такого кошмара, как у нас. Что не так с нами? Асфальт хуже делают или что? — говорит житель Новосибирска Алексей.

Сезон ямочного ремонта в Новосибирске начинается весной, после того как среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через ноль и запускаются асфальтобетонные заводы. Обычно это происходит в первой-второй декаде апреля. Зимой и ранней весной, до запуска асфальтовых заводов, дорожники используют технологии ремонта с применением холодного асфальта и литых асфальтобетонных смесей. Эти технологии позволяют проводить ямочный ремонт при температуре воздуха до –15 градусов.

