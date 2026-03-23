Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто Общество

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

На многих участках дорог, которые водители сейчас называют «взорванными», в прошлом году был ремонт

В Новосибирске начался ямочный сезон. В последние несколько дней уличные термометры показывали плюсовую температуру, в городе интенсивно тает снег. И уже понятно, что дорожное покрытие на многих новосибирских улицах зиму не пережило. Infopro54 публикует фотографии, сделанные в последние сутки, и комментарии водителей.

Вот этот снимок сделан на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Журналист Infopro54 насчитал на этом небольшом перекрестке 11 ям. Десять из них — среднего размера, одна — большая.

Ямы на улице Сакко и Ванцетти

Здесь заметны попытки дорожных служб исправить ситуацию: несколько ям засыпаны. Но в целом все выглядит угрожающе. Тех, кто часто здесь ездит, видно издалека, потому что они заблаговременно снижают скорость и «проползают» перекресток, чтобы свести к минимуму риски повреждения автомобиля.

Эта фотография сделана на улице Бориса Богаткова — одной из самых длинных магистралей в правобережной части города. Подобных участков с ямами, частично скрытыми под лужами, на улице не один и не два.

Ямы

— Я не помню ни одной весны без ям на нашей улице. Это не зависит от того, был ремонт или нет. Дырявые участки появляются примерно на одних и тех же местах. Но все равно каждый год сюрпризы. Я удивляюсь, как ловко объезжают эти ямы машины скорой помощи. Они тут ездят часто – везут людей в больницу. Я тоже вроде каждый день езжу, но избегать ям не получается, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 житель улицы Бориса Богаткова Виктор Семчев.

К состоянию асфальтового слоя на улице Большевистской у новосибирских автомобилистов тоже есть претензии. Кроме колейности, которая усугубляется каждой весной, есть ямы и просевшие люки.

Ямы на улице Большевистской

— Большевичка в ужасном состоянии. В сносном виде всего несколько участков. Люки сильно просели, и теперь это тоже ямы-ловушки. Ям куча. Даже на мосту через Иню, который у нас героически ремонтировали последние несколько лет. Запомнить все ямы нереально, потому что сейчас каждый день появляются новые. Очень опасная ситуация на самом деле: все дергаются, едут квадратно-гнездовым методом. Это даже похуже гололеда, — говорит житель Новосибирска Марк.

В числе улиц с большим количеством ям новосибирские водители называют Автогенную, Большую, Кавалерийскую, Трикотажную, Писарева, Серебренниковскую, Холодильную и десятки других улиц.

— Нам мэрия обычно рассказывает про тяжелую зиму и так далее. Но я вот могу сравнить качество дорог с Красноярском, например, или Кемерово, потому что был там не раз. Там как бы тоже зима, тоже Сибирь, но нет такого кошмара, как у нас. Что не так с нами? Асфальт хуже делают или что? — говорит житель Новосибирска Алексей.

Сезон ямочного ремонта в Новосибирске начинается весной, после того как среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через ноль и запускаются асфальтобетонные заводы. Обычно это происходит в первой-второй декаде апреля. Зимой и ранней весной, до запуска асфальтовых заводов, дорожники используют технологии ремонта с применением холодного асфальта и литых асфальтобетонных смесей. Эти технологии позволяют проводить ямочный ремонт при температуре воздуха до –15 градусов.

Ранее редакция рассказывала о ямочном ремонте, который в феврале проводили на Октябрьском мосту.

 

Фотографии Infopro54

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ямочный ремонт качество дорог

22
0
0
Предыдущая статья
Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские власти намерены уделить особое внимание социально-экономическому развитию населенных пунктов, которые попали в зону карантина и где был изъят скот. Об этом в ходе встречи с жителями села Козиха заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что жители предложили расширить направление поддержки на восстановление разных видов животных и птицы, не только крупного рогатого скота.

Читать полностью

Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

Автор: Артем Рязанов

С 29 марта электропоезда маршрута Тайга – Болотная перестанут останавливаться на платформе Тын, расположенной в 2,5 км от границы с Кузбассом. Благодаря этому время в пути между Болотной и Юргой сократится на 2 минуты — с 31 до 29 минут.

Прямое железнодорожное сообщение Тына с Новосибирском отсутствует с конца 2009 года, когда были отменены электрички по маршруту Новосибирск – Юрга.

Читать полностью

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году майские праздники станут не просто парой длинных выходных, а настоящей возможностью для мини-отдыха. У работающих новосибирцев появится возможность провести короткий отпуск в конце апреля или в период между майскими праздниками, что позволит им насладиться 11 днями отдыха подряд. Об этом сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

Она подчеркнула, что апрель — более выгодный месяц для отпуска по сравнению с маем.

Читать полностью

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Автор: Артем Рязанов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев выступил с инициативой по созданию в России публичного рейтинга управляющих компаний (УК) в жилищно-коммунальной сфере.

— В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива — это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли, — сказал Кошелев в беседе с РИА Новости.

Читать полностью

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область постепенно приходит весна. Новая рабочая неделя начнётся с тепла и мокрого снега.

Так по прогнозам синоптиков из Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 23 марта, температура ночью опустится до 0, в некоторых районах до -5 градусов. Днём ожидается потепление до 0, а местами до +5 градусов. Ночью прогнозируется небольшой снег, который днём местами превратится в мокрый. Ветер будет дуть с запада, с порывами до 17 метров в секунду.

Читать полностью

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности