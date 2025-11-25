Всем студентам новосибирских вузов придется сдавать философию и историю России

В новую модель высшего образования войдут предметы «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». Они станут обязательными для всех студентов. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

— Мы с профессиональным сообществом ведем консультации по поводу того, какие дисциплины войдут в социально-гуманитарное ядро… Все вместе приходим к пониманию того, что три дисциплины войдут в состав социогуманитарного ядра: «История России», «Основы российской государственности» и «Философия», — сказал Могилевский в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», говоря о переходе к новой модели высшего образования

Замминистра подчеркнул, что такое решение способствует развитию осознанного патриотизма и критического мышления у студентов. Эти дисциплины будут преподаваться по единым программам, а знания и навыки студентов будут оцениваться с помощью единых оценочных материалов. Обучение по этим предметам будет проходить в течение первых двух лет. Введение единого списка предметов обеспечит высокое качество образования во всех университетах страны и повысит мобильность студентов.

Напомним, Минобрнауки РФ также предлагает повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026/2027 учебных годах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно проекту приказа, изменения затронут шесть предметов. По химии и биологии планка вырастет на 1 балл по сравнению с 2025/26 учебным годом — с 39 до 40 баллов. По физике предлагается увеличить минимальные баллы с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, а по иностранному языку — сразу на 10 баллов — с 30 до 40.

Кроме того, Минобрнауки РФ разработало методику установки предельного числа платных мест в вузах в следующую приемную кампанию. Под основной удар попадают гуманитарные и социально-экономические направления. На территории Новосибирской области действуют 22 вуза, в том числе один региональный — Новосибирский государственный театральный институт, один частный — Сибирский университет потребительской кооперации и четыре филиала вузов. В 2025 году платно по всем программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) и формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) обучается 52073 студентов. Минимальный средний балл ЕГЭ у «платников», даже по важным для экономики специальностям, во многих вузах не доходит до 50 баллов.

