Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для создания ледового городка

В Новосибирске объявлен аукцион по выбору подрядчика для установки ледового городка в парке «Михайловская набережная». Заявки на участие принимают до 7 ноября 2025 года. Результаты конкурса объявят 10 ноября.

— Тематика, особенности и монтаж ледового городка в зимний период 2025/2026 будут определены после заключения договора на право размещения и эксплуатацию нестационарного объекта. Традиционно, открытие аттракциона запланировано на конец декабря текущего года, — рассказали в муниципалитете в ответ на запрос редакции Infopro54.

По сложившейся в городе практике, победитель аукциона возводит городок на частные инвестиции, а мэрия потом берет его в аренду. Подрядчик обслуживает аттракцион. Стоимость посещения ледового городка в сезон 2025-2026 года пока не озвучивается.

Напомним, в 2024 году ледовый городок был открыт 29 декабря, центральной темой праздника стало творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Аукцион выиграла компания ООО «Лед-Шоу Парк» за 21 млн рублей. Договор аренды аттракциона «Ледовый городок» действовал с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Стоимость посещения варьировалась от 450 до 600 рублей с человека.

В 2023 году тематикой городка были «Времена года». Стоимость аттракциона варьировалась от 300 до 450 рублей. Для строительства Ледового городка пригласили специалистов по работе со льдом из Тюмени, Первоуральска, Екатеринбурга, Камышлова, Пышмы, а скульпторами-художниками ледовых композиций выступили мастера из Новосибирска, Барнаула, Манжерока и Москвы. Сергей Машаров, учредитель ООО «Лед-Шоу-Парк», отмечал, что исполнителем контракта станет ИП.

― Мы три года держали цены. Но сейчас, извините, все-таки инфляция выросла из-за этого мы вынуждены поднять цену билетов, ― говорил Машаров.

В 2022 году городок был посвящён 130-летию Новосибирска. Его возводило ООО «Лед-Шоу-Парк». Цены варьировались от 200 до 350 рублей.

В 2020 и 2021 годах городок также возводила компания ООО «Лед-Шоу-Парк».

Напомним, 10 ноября в Новосибирске закрывается центральная улица Ленина, которая будет оформляться к новогодним праздникам.

По данным сервиса Контур Фокус, директором и собственником (с 2023 года) ООО «Лед-Шоу-Парк» является Сергей Машаров. По данным ЕГРЮЛ, компания прекратила деятельность в апреле 2024 года. Ранее учредителем компании выступал Игорь Пенкин, предприниматель из Свердловской области. Сергей Машаров также ранее был зарегистрирован как ИП в Свердловской области, сейчас — в Новосибирске.

