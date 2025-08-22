«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров

В центральной России набирает популярность новый вид психотерапии — «монастыринг». Об этом сообщил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Владислав Сотников. По его словам, это явление стало популярным в среде современного поколения — зумеров, которые едут в монастыри, чтобы получить ответы на вопросы личностного развития.

— Такая практика существует в России уже много столетий и называется «трудничество»: человек приезжает, селится на территории монастыря, посещает службы и оказывает помощь по хозяйству на кухне, по огороду, посходному двору, — напомнил Сотников.

Благочинный Монастырей Новосибирской епархии, игумен Николай (Трачев) рассказал Infopro54, что в Новосибирской области сегодня четыре мужских и один женский монастырь могут принимать людей, которые хотят на непродолжительное время отойти от мирской жизни: Покровский мужской монастырь в Завьялово, Михаило-Архангельский мужской монастырь в селе Козиха Ордынского района, мужской монастырь в честь святых Новомучеников Российских и мужской монастырь во имя св. Иоанна Предтечи в Новосибирске и Покровский Александро-Невский женский монастырь в Колывани.

— Особого интереса у молодежи к трудничеству я, к сожалению, не наблюдаю. В основном это совершеннолетние, женатые люди, которые осознанно хотят погрузиться в монастырскую жизнь. Они берут отпуск на работе во время поста и приезжают к нам, чтобы пожить и потрудиться. Есть еще так называемые трудники ― те люди, которые в перспективе хотят остаться в монастыре. Они выполняют определенную работу — послушание — в течение продолжительного времени: год или несколько лет, являясь прихожанами. После этого их могут зачислить в братию. Но таких людей тоже мало ― один-два человека в год, которые действительно могут остаться в монастыре, а не просто желают избавиться от житейских проблем, — рассказывает отец Николай.

По его наблюдению, на трудничество чаще всего приезжают люди воцерковленные, уже живущие жизнью церкви. Она приоритетна в их мировоззрении, но, являясь светскими людьми, они при этом работают, воспитывают детей.

— Светская жизнь забирает у них все силы и ресурсы, поэтому они хотят хотя бы на краткое время полностью погрузиться в церковную жизнь, постоянно ходить на богослужения. Монастырская жизнь отличается от светской тем, что здесь человек полностью может себя посвятить служению Господу Богу, — говорит собеседник редакции.

Больше всего людей на трудничество приезжают в Великий Пост. В среднем за время церковных постов на трудничестве в монастыре живут 5-10 человек. А в течение года постоянно трудятся 3-4 человека.

В Михаило-Архангельский мужской монастырь на трудничество приезжают из разных регионов не только Сибири, но и России.

— Например, из Красноярска едут к нам, потому что там монастыри не принимают на трудничество. На Алтае нет полнокровных мужских монастырей, где количество братьев составляло бы от 40-50 человек. Поэтому люди едут в Новосибирск. Покровский мужской монастырь, который немного меньше нашего, осуществляет прием трудников и паломников. Наш, Михаило-Архангельский мужской монастырь, немного более известен за счет медийности. Наши братья построили Троице-Владимирский собор на Западном жилмассиве, и сейчас этот собор ведет достаточно активную деятельность в соцсетях. Раньше у нас был мощный YouTube-канал, где некоторые передачи набирали миллионы просмотров. Кроме того, из нашего монастыря вышли 10 архиереев, и о нем много пишут в церковных СМИ. Поэтому к нам трудники приходят чаще всего. Также, у нас есть гостевой дом, то есть мы можем создать условия для их проживания, — поясняет отец Николай.

На данный момент в Михаило-Архангельском мужском монастыре живут около 55 братьев и послушников.

Владислав Сотников считает, что у разных молодых людей для «монастыринга» есть свои собственные причины.

— Молодому человеку хочется знать, что с ним происходит, как это происходит, какое место он занимает в этом мире. «Монастыринг» — это способ за счет практик, проверенных столетиями, понять такие вещи. Дело в том, что современная культура часто дает слишком упрощенные и трудноприменимые к жизни конкретного человека ответы на подобные вопросы, — говорит эксперт.

Он уверен, что месяц в монастыре может оказать влияние на психологию и поведение человека, так как он оказывается в непривычной для себя среде.

— Даже если вынести за скобки какой-то религиозный личный опыт, который он может там прожить, то важным фактором является сама среда. Проникнувшись этой средой, человек начинает на многие вещи смотреть другому. В монастыре он приобретает иные точки восприятия реальности, поэтому может изменить взгляд и на свою жизнь, — заявляет Сотников.

Отец Николай сомневается, что мода на «монастыринг» или трудничество даст тот эффект, в плане психотерапии, на который рассчитывают зумеры.

— Многие люди не готовы к церковному быту. Они не понимают, зачем нужно постоянно быть на службах, зачем нужно какое-то послушание. Часто им непонятна внутренняя церковная жизнь, они чувствуют себя чужеродными. Например, если я приду на физико-математический факультет НГУ, зайду в деканат и буду пытаться понять, что преподаватели говорят о своей дисциплине, мне будет совсем непонятно, я буду воспринимать сотрудников деканата, как инопланетян, в которых есть что-то человеческое. Думаю, примерно так себя будет чувствовать в церковной среде неподготовленный, неверующий человек, — комментирует Благочинный Монастырей Новосибирской епархии.

При этом он не исключает, что в Центральной России интерес к трудничеству более высокий, прежде всего потому, что в этих регионах значительно больше воцерковленных людей и храмов.

— По Сибири максимум 1% людей, которые постоянно исповедуются. В Центральной части, в Московском регионе — 2,5%. То есть минимум в 2,5-3 раза больше людей, которым эта культура знакома с детства. Они приходили в храм, исповедовались, причащались, видели службы и священников, общались с ними. Для них это уже не какие-то непонятные люди. Они знают их быт, какой-то внутренний мир, как священники мыслят, что они хотят от других и так далее. Поэтому для получения того эффекта, за которым люди идут в «монастыринг», нужно быть к этому готовым психологически и духовно. Вы же не пойдете в горы без подготовки, чтобы расслабиться и получить релакс. Аналогичная ситуация с трудничеством, — рекомендовал отец Николай.

