Рекламодателям

«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров

  • 22/08/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров
О ставшей популярной в России тенденции высказались эксперты

В центральной России набирает популярность новый вид психотерапии — «монастыринг». Об этом сообщил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Владислав Сотников. По его словам, это явление стало популярным в среде современного поколения — зумеров, которые едут в монастыри, чтобы получить ответы на вопросы личностного развития.

— Такая практика существует в России уже много столетий и называется «трудничество»: человек приезжает, селится на территории монастыря, посещает службы и оказывает помощь по хозяйству на кухне, по огороду, посходному двору, — напомнил Сотников.

Благочинный Монастырей Новосибирской епархии, игумен Николай (Трачев) рассказал Infopro54, что в Новосибирской области сегодня четыре мужских и один женский монастырь могут принимать людей, которые хотят на непродолжительное время отойти от мирской жизни: Покровский мужской монастырь в Завьялово, Михаило-Архангельский мужской монастырь в селе Козиха Ордынского района, мужской монастырь в честь святых Новомучеников Российских и мужской  монастырь во имя св. Иоанна Предтечи в Новосибирске и Покровский Александро-Невский женский монастырь в Колывани.

Михаило-Архангельский мужской монастырь в селе Козиха Ордынского района

— Особого интереса у молодежи к трудничеству я, к сожалению, не наблюдаю. В основном это совершеннолетние, женатые люди, которые осознанно хотят погрузиться в монастырскую жизнь. Они берут отпуск на работе во время поста и приезжают к нам, чтобы пожить и потрудиться. Есть еще так называемые трудники ― те люди, которые в перспективе хотят остаться в монастыре. Они выполняют определенную работу — послушание — в течение продолжительного времени: год или несколько лет, являясь прихожанами. После этого их могут зачислить в братию. Но таких людей тоже мало ― один-два человека в год, которые действительно могут остаться в монастыре, а не просто желают избавиться от житейских проблем, — рассказывает отец Николай.

На трудничество чаще всего приезжают люди воцерковленные, уже живущие жизнью церкви

По его наблюдению, на трудничество чаще всего приезжают люди воцерковленные, уже живущие жизнью церкви. Она приоритетна в их мировоззрении, но, являясь светскими людьми, они при этом работают, воспитывают детей.

— Светская жизнь забирает у них все силы и ресурсы, поэтому они хотят хотя бы на краткое время полностью погрузиться в церковную жизнь, постоянно ходить на богослужения. Монастырская жизнь отличается от светской тем, что здесь человек полностью может себя посвятить служению Господу Богу, — говорит собеседник редакции.

Монастырская жизнь отличается от светской тем, что здесь человек полностью может себя посвятить служению Господу Богу

Больше всего людей на трудничество приезжают в Великий Пост. В среднем за время церковных постов на трудничестве в монастыре живут 5-10 человек. А в течение года постоянно трудятся 3-4 человека.

В Михаило-Архангельский мужской монастырь на трудничество приезжают из разных регионов не только Сибири, но и России.

В Михаило-Архангельский мужской монастырь на трудничество приезжают из разных регионов не только Сибири, но и России

— Например, из Красноярска едут к нам, потому что там монастыри не принимают на трудничество. На Алтае нет полнокровных мужских монастырей, где количество братьев составляло бы от 40-50 человек. Поэтому люди едут в Новосибирск. Покровский мужской монастырь, который немного меньше нашего, осуществляет прием трудников и паломников. Наш, Михаило-Архангельский мужской монастырь, немного более известен за счет медийности. Наши братья построили Троице-Владимирский собор на Западном жилмассиве, и сейчас этот собор ведет достаточно активную деятельность в соцсетях. Раньше у нас был мощный YouTube-канал, где некоторые передачи набирали миллионы просмотров. Кроме того, из нашего монастыря вышли 10 архиереев, и о нем много пишут в церковных СМИ. Поэтому к нам трудники приходят чаще всего. Также, у нас есть гостевой дом, то есть мы можем создать условия для их проживания, — поясняет отец Николай.

На данный момент в Михаило-Архангельском мужском монастыре живут около 55 братьев и послушников.

На данный момент в Михаило-Архангельском мужском монастыре живут около 55 братьев и послушников

Владислав Сотников считает, что у разных молодых людей для «монастыринга» есть свои собственные причины.

— Молодому человеку хочется знать, что с ним происходит, как это происходит, какое место он занимает в этом мире. «Монастыринг» — это способ за счет практик, проверенных столетиями, понять такие вещи. Дело в том, что современная культура часто дает слишком упрощенные и трудноприменимые к жизни конкретного человека ответы на подобные вопросы, — говорит эксперт.

Он уверен, что месяц в монастыре может оказать влияние на психологию и поведение человека, так как он оказывается в непривычной для себя среде.

— Даже если вынести за скобки какой-то религиозный личный опыт, который он может там прожить, то важным фактором является сама среда. Проникнувшись этой средой, человек начинает на многие вещи смотреть другому. В монастыре он приобретает иные точки восприятия реальности, поэтому может изменить взгляд и на свою жизнь, — заявляет Сотников.

Отец Николай сомневается, что мода на «монастыринг» или трудничество даст тот эффект, в плане психотерапии, на который рассчитывают зумеры.

Многие люди не готовы к церковному быту

— Многие люди не готовы к церковному быту. Они не понимают, зачем нужно постоянно быть на службах, зачем нужно какое-то послушание. Часто им непонятна внутренняя церковная жизнь, они чувствуют себя чужеродными. Например, если я приду на физико-математический факультет НГУ, зайду в деканат и буду пытаться понять, что преподаватели говорят о своей дисциплине, мне будет совсем непонятно, я буду воспринимать сотрудников деканата, как инопланетян, в которых есть что-то человеческое. Думаю, примерно так себя будет чувствовать в церковной среде неподготовленный, неверующий человек, — комментирует Благочинный Монастырей Новосибирской епархии.

При этом он не исключает, что в Центральной России интерес к трудничеству более высокий, прежде всего потому, что в этих регионах значительно больше воцерковленных людей и храмов.

В Центральной России интерес к трудничеству более высокий, прежде всего потому, что в этих регионах значительно больше воцерковленных людей и храмов

— По Сибири максимум 1% людей, которые постоянно исповедуются. В Центральной части, в Московском регионе — 2,5%. То есть минимум в 2,5-3 раза больше людей, которым эта культура знакома с детства. Они приходили в храм, исповедовались, причащались, видели службы и священников, общались с ними. Для них это уже не какие-то непонятные люди. Они знают их быт, какой-то внутренний мир, как священники мыслят, что они хотят от других и так далее. Поэтому для получения того эффекта, за которым люди идут в «монастыринг», нужно быть к этому готовым психологически и духовно. Вы же не пойдете в горы без подготовки, чтобы расслабиться и получить релакс. Аналогичная ситуация с трудничеством, — рекомендовал отец Николай.

Ранее редакция сообщала о том, что туристы в Новосибирской области распробовали такой вид отдыха, как «болотинг»

Фото предоставлены пресс-службой Михаило-Архангельского мужского монастыря, автор: Ксения Залешина.

2 518

Рубрики : Общество Культура

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудничество Монастыринг монастыри Новосибирской области


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»
22/08/25 14:30
Общество
В Новосибирске началась вакцинация от гриппа
22/08/25 14:00
Общество
OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства
22/08/25 13:45
Технологии
Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания
22/08/25 13:00
Бизнес Инновации Недвижимость
В Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат
22/08/25 12:00
Общество
Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют
22/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров
22/08/25 9:00
Культура Общество
Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки в России с 1 сентября
21/08/25 19:00
Власть Общество
С новосибирского завода вынесли шесть тонн металлолома
21/08/25 18:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников
21/08/25 18:00
Бизнес Образование Туризм
«Сибирь – территория мужества»: Новосибирская область укрепляет патриотическое воспитание
21/08/25 17:40
Власть
На рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов
21/08/25 17:00
Общество
Мэрия Новосибирска отказалась от банной концессии
21/08/25 16:00
Бизнес Власть
Сибирские производители экспортировали соусы на миллиард рублей
21/08/25 15:00
Бизнес ВЭД Промышленность
На Бугринском мосту в Новосибирске за сутки выписали 900 штрафов «за скорость»
21/08/25 14:30
Общество
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса
21/08/25 14:10
Бизнес
В Новосибирской области изъяли почти две тонны молочной продукции
21/08/25 14:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Более 4,2 млн квадратных метров жилья строится в Сибири при поддержке Сбера
21/08/25 13:13
Финансы
Эксперты Новосибирского педуниверситета раскритиковали «домашние задания»
21/08/25 13:00
Образование Общество
Мотоциклы и мопеды предлагают пустить на выделенные полосы в Новосибирске
21/08/25 12:00
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять