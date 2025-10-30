«Место притяжения – Сибирь»: в Новосибирской области пройдет уникальный фестиваль

В Новосибирской области состоится масштабный общероссийский фестиваль «Место притяжения – Сибирь», посвященный традиционному вокальному, танцевальному и театральному искусству.

Организатором II Всероссийского фестиваля выступает ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» при поддержке регионального правительства и министерства культуры Новосибирской области.

Цель проекта – демонстрация богатства традиционного искусства через комбинацию вокально-хореографических и театральных форм. На сценах города и области выступят известные российские и зарубежные коллективы, представляющие национальные традиции в современном ключе.

В программу фестиваля включены музыкально-драматические и танцевально-театральные представления, встречи с артистами, обучающие мастер-классы, культурные и образовательные мероприятия, выставка и конкурс сценических костюмов. Важным событием станет музыкально-драматическая постановка «Жил такой парень», совместный проект Андрея Мерзликина и Сибирского русского народного хора, посвященный интерпретации произведений Василия Шукшина.

Торжественная церемония открытия фестиваля запланирована на 31 октября в 19:00 в концертном зале ГАУК НСО «Сибирь-Концерт».

12+