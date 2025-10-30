«До сих пор неизвестно, где хоронили расстрелянных»: в Новосибирске состоялся митинг в память о жертвах политических репрессий

30 октября в Росси отмечают День памяти жертв политических репрессий. В Новосибирске в этот день состоялась традиционная памятная акция. В Вознесенском соборе кафедральном соборе прошла панихида, а после нее митинг в Нарымском сквере.

Участниками митинга стали около 50 человек. В основном это дети и внуки репрессированных. Для многих из них памятник в Нарымском сквере — это единственное место, куда можно прийти положить цветы в память о родных людях, не вернувшихся из тюрем и лагерей. О захоронениях по-прежнему известно мало.

— Мне кажется, что у нас в Новосибирской области с мемориализацией все довольно сложно и даже плохо. Я задумываюсь о том, где хоронили тысячи расстрелянных в тюрьмах Новосибирска, и не нахожу на ответа. Исследователи говорят, что данная тема осталась практически неизученной. То, есть до сих пор людям не известно, где хоронили расстрелянных. В целом, это довольно сложный вопрос и тут, скажем так, смотря с чем сравнивать. Если будем сравнивать с тем же Пермским краем, то у них там общественники и историки многое сделали и старались отметить своеобразными знаками места спецпоселков, места каких-то предприятий, где были задействованы заключенные. У нас этого нет, хотя ГУЛАГовские места известны, — рассказала Infopro54 историк, краевед Наталья Минина.

В Новосибирской области в 1930-1950-е годы действовало подразделение системы ГУЛАГ — Сибирский исправительно-трудовой лагерь (Сиблаг) с управлением в Новосибирске. Известно, что заключенные были задействованы на стройках многих важных промышленных объектах города.

Ранее редакция рассказывала историю здания новосибирской пересыльной тюрьмы НКВД.