Суд в России выписал первый штраф за поиск экстремистских материалов в интернете

Студент медицинского вуза из Свердловской области, который решил поискать изображения шеврона «Азова»* (*признан в России террористической организацией и запрещен), получил штраф. Он должен заплатить три тысячи рублей.

СМИ, со ссылкой на данные оперативных служб, заявили, что юноша не впервые делал подобные запросы и состоял в «пабликах неонацистской тематики». Адвокат молодого человека утверждает, что он случайно наткнулся в Сети на статьи о запрещенных организациях, когда ехал на работу и сидел в смартфоне. Как в МВД и ФСБ узнали об этом — неизвестно. По данным защиты, студент не пользовался обходом блокировок. Найденные им материалы лежали в открытом доступе.

Молодой человек свою вину не признал

Напомним, в конце июля Госдума приняла несколько поправок, предусматривающих ответственность за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете и получения к ним доступа с использованием VPN-сервисов, а также рекламу VPN. Они внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Штраф составляет от 3-5 тысяч рублей.

Медиаюрист Светлана Кузеванова напоминает, что экстремистские материалы нельзя не только искать, но и распространять. К экстремистским материалам относятся те, которые опубликованы в специальном списке на сайте Минюста, а также материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности.

Эксперт также перечислила запреты относительно признанных экстремистскими организаций:

Упоминание экстремистской организации требует проставления пометки, что деятельность такой организации запрещена в России (например, как все сейчас делают с запрещенными соцсетями). Нарушение — штраф по ст. 13.15 КоАП РФ.

Символику экстремистской организации запрещено распространять. За это предусмотрена сначала административная ответственность по ст. 20.3 КоАП РФ, а потом уголовная по ст. 282.4 УК РФ.

Нельзя донатить экстремистской организации. Может быть уголовная ответственность.

Нельзя ни в каких формах участвовать в деятельности экстремистской организации.

Стоит отметить, что в реестре Минюста сейчас около 5,5 тысяч записей.

