Суд в России выписал первый штраф за поиск экстремистских материалов в интернете

Студент медицинского вуза из Свердловской области, который решил поискать изображения шеврона «Азова»* (*признан в России террористической организацией и запрещен), получил штраф. Он должен заплатить три тысячи рублей.
СМИ, со ссылкой на данные оперативных служб, заявили, что юноша не впервые делал подобные запросы и состоял в «пабликах неонацистской тематики». Адвокат молодого человека утверждает, что он случайно наткнулся в Сети на статьи о запрещенных организациях, когда ехал на работу и сидел в смартфоне. Как в МВД и ФСБ узнали об этом — неизвестно. По данным защиты, студент не пользовался обходом блокировок. Найденные им материалы лежали в открытом доступе.
Молодой человек свою вину не признал
Напомним, в конце июля Госдума приняла несколько поправок, предусматривающих ответственность за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете и получения к ним доступа с использованием VPN-сервисов, а также рекламу VPN. Они внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Штраф составляет от 3-5 тысяч рублей.
Медиаюрист Светлана Кузеванова напоминает, что экстремистские материалы нельзя не только искать, но и распространять. К экстремистским материалам относятся те, которые опубликованы в специальном списке на сайте Минюста, а также материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности.
Эксперт также перечислила запреты относительно признанных экстремистскими организаций:
Стоит отметить, что в реестре Минюста сейчас около 5,5 тысяч записей.
Ранее редакция сообщала о том, что жителя Новосибирска арестовали на пять суток за экстремистскую надпись на стене.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru