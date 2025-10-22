Новосибирские аграрии собрали богатый урожай и готовятся к зиме

Подробности об уборочной кампании, развитии агропромышленного комплекса и мерах господдержки сельского хозяйства в Новосибирской области в сложных погодных условиях 22 октября на пресс-конференции озвучил заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

По его словам, кампания по уборке урожая осложнялась из-за избыточной влажности и дождей, что затрудняло сбор зерновых и технических культур. Тем не менее, удалось не только увеличить объем собранного зерна, но и выполнить план по заготовке сена и полноценных кормов, обеспечив кормовую базу на зимний период. Заготовлено 46 кормовых единиц на условную голову при потребности в 30-35. Завершается сбор картофеля и овощей, на данный момент убрано около 90%.

Министр сельского хозяйства также подчеркнул важность технического перевооружения в Новосибирской области. В текущем году на эти цели выделено 1,738 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда уже направлены агропредприятиям. Практически выполнен план по закупке тракторов – приобретено 102 единицы из запланированных 103. План по зерноуборочным комбайнам перевыполнен – закуплено 55 единиц вместо 50. Всего приобретено 723 единицы новой техники. В настоящее время идет второй этап приема заявок по этому направлению, который продлится до 27 октября.

Вся доступная государственная поддержка предоставляется аграриям Новосибирской области в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Правительство региона также держит на контроле вопрос обеспечения аграриев необходимым объемом ГСМ для завершения заготовки кормов, уборки урожая и проведения всех необходимых сезонных работ до конца 2025 года.

Андрей Шинделов добавил, что в регионе функционируют 28 зернохранилищ и элеваторных комплексов. Укрепляется инфраструктура предприятий, занимающихся переработкой масличных, что призвано обеспечить переработку сырья на месте и повысить уровень доходности. Новосибирский регион отличается избыточным производством зерновых и технических культур, полностью удовлетворяя потребности в кормах и продовольствии. В результате этого, в минувшем году свыше двух миллионов тонн агропродукции было экспортировано в близлежащие регионы и государства-партнеры.

В Новосибирской области также акцентируется внимание на поддержании плодородия почвы, ее кислотного баланса и микрофлоры. Проведены экспериментальные работы по дискованию и нейтрализации кислотности почвы (порядка 642 гектаров), результаты которых будут распространяться среди других агропредприятий с целью обеспечения стабильного производства без вреда для окружающей среды. Это, в свою очередь, позволит оптимально подготавливать почву к посеву различных сельскохозяйственных культур. Для поддержки этого направления предусмотрено финансирование из областного бюджета.