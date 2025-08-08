Рекламодателям

В Новосибирске в список редких профессий вошли вулканолог и слушатель сыра

  • 08/08/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
Таких специалистов в городе не более десяти, а соответствующие вакансии, если и открываются, то всех удивляют

В Новосибирске ежемесячно публикуются подборки необычных вакансий. В них все чаще появляются названия профессий, которых еще несколько лет назад не существовало. При более внимательном изучении таких объявлений о работе выясняется, что за новым необычным словом стоит вполне рядовая специальность или должность. Но при этом действительно редкие профессии, требующие уникальных знаний и умений, существуют. Редакция Infopro54 на основе анализа вакансий, опубликованных в разное время, и результатов опроса экспертов, составила список таких профессий и нашла в Новосибирске их представителей.

— Редкость профессии определяется по нескольким взаимосвязанным критериям: малое количество специалистов, плотность на рынке труда, уникальность и специфичность навыков/знаний, сложность обучения, эксклюзивные компетенции, ограниченный спрос, узкая сфера применения, эпизодическая потребность, географическая локализация, историческая редкость или исчезновение, — говорит сотрудник пресс-службы hh.ru Мария Бузунова.

В новосибирский список вошло шесть редких профессий:

  • вулканолог
  • собиратель змеиного яда
  • слушатель сыра
  • коваль (кузнец, который кует лошадей)
  • хироптеролог (ученый, изучающий летучих мышей)
  • астрофотограф.

Профессия вулканолога может показаться самой необычной в этом списке, потому что в Новосибирске и его окрестностях нет вулканов. Тем не менее, в институтах новосибирского Академгородка есть несколько человек, которые их изучают. Они регулярно выезжают к объектам своих исследований.

— Вулканы всегда были для меня мечтой. Они потрясают своим величием, красотой, скоростью процессов, которые в них происходят. Геологические процессы в большинстве своем очень медленные: речь о сотнях миллионов лет. А вулканы – это настоящий экшн. И, конечно, это очень сильно завораживает. В 1997 году я оказался во Франции, и там народ собирался в экспедицию на Везувий. Я попал в эту экспедицию. Мы ночью ходили по лавовым потокам, и там я «заболел» вулканами. В 2001 году была поездка на вулканы в Чили. С 2010 года я практически каждый год езжу на Камчатку. В 2012 году я решил, что нам самим нужно организовывать полевые выезды, самим вести сбор данных. Этим мы и занимаемся с коллегами, — рассказал Infopro54 доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, профессор Сколтеха, главный научный сотрудник ИНГГ СО РАН Иван Кулаков.

Собиратель змеиного яда — профессия крайне редкая в России. И такая вакансия может быть открыта только в Новосибирске, потому что именно здесь находится единственный в стране серпентарий, где змеиный яд добывают для медицинских целей. Задачей собирателя является ежедневная дойка гадюк, щитомордников и кобр.

Коваль — профессия, которая в прошлом была массовой. Сейчас в Новосибирске их не более десяти. Коваль занимается расчисткой и ковкой лошадей. Абсолютное большинство таких специалистов — мужчины.

— По образованию я зоотехник. Ковалем же стал, потому что занимался конным спортом. Специалистов, которые бы умели расчищать копыта лошади и подковывать их, найти было трудно. Пришлось научиться самому. Сначала я делал эту работу для себя, потом стал делать для других. Ковалем работаю уже лет тридцать. Людей этой профессии со временем больше не становится: с десяток на весь Новосибирск, — говорит коваль Новосибирского зоопарка Алексей Варнавский.

Еще одна редкая профессия, связанная с животными, называется  хироптеролог. Это ученый, который занимается летучими мышами. В России в общей сложности порядка пятидесяти хироптерологов. В Новосибирске известен один такой специалист — сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Маслов.

Если посмотреть перечни самых редких профессий, которые составляются в разных странах, то в большинстве из них есть специалисты, которые заняты в процессе изготовления вина, кофе, чая, сыров. В Новосибирске с развитием сыроварения, которое наблюдается в последние годы, появилась слушатели сыров. Их несколько человек на весь город.

— Готовность сыра пармезан, который зреет до трех лет, специалисты действительно умеют определять по звуку. Мы делаем такие сыры, и слушать их нас учил итальянский сыровар. Для извлечения звука используют специальный молоточек или постукивают по головке сыра рукой. Умение определять зрелость сыра по звуку приходит не сразу, нужно время и опыт, — говорит основатель сыроварни «Сырное благо», слушатель сыра Алёна Харламова.

И еще одна достаточно редкая профессия — астрофотограф. Съемку небесных объектов проводят сотрудники планетариев и те, для кого наблюдение за небом является хобби, а не работой. Но в любом случае это требует высокого уровня работы с фототехникой и знаний в сфере астрономии. Реализация снимков звезд, планет, туманностей и т.д. не считается прибыльным делом, и астрофотографы не особо стремятся их продавать. Но благодаря публикациям, выставкам их работ формируется репутация, что тоже является капиталом.

HR-аналитики подчеркивают, что редкость профессии не обязательно означает ее высокую оплату или престиж. Она может быть редкой из-за низкого спроса, сложности входа или узости применения. Тем не менее, «штучные» специалисты, опрошенные редакцией, вполне довольны своим выбором и говорят, что их доходы выше средней зарплаты.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске растет спрос на организаторов свадеб. В этой сфере свои услуги предлагают уже сотни специалистов.

 

 

Фото из личного архива Ивана Кулакова, предоставлено редакции Infopro54

