В Новосибирске произошло второе серьезное ДТП с автомобилем каршеринга

Сегодня днем на улице Кирова произошло второе ДТП с каршеринговым автомобилем. Как сообщили в областной прокуратуре, водитель арендованного авто выехал на полосу встречного движения и врезался в троллейбус.

В результате сам водитель, а также двое пассажиров — женщина и малолетний ребенок — были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

— В автомобиле «Фольксваген» находилась супружеская пара с малолетним ребенком. Предварительно установлено, что водитель отвлекся от дороги, вследствие чего не справился с управлением, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, поздно вечером 9 октября на улице Кирова в Новосибирске автомобиль Volkswagen Polo на большой скорости въехал на остановку общественного транспорта и сбил шесть человек. Всем потребовалась медицинская помощь. По данным МВД, автомобилем управлял 19-летний водитель. У него выявлены признаки алкогольного опьянения. Сообщается, что ни он, ни его пассажиры не пострадали.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Стоит отметить, что с июня по август 2025 года оборот в сегменте проката автомобилей в Новосибирской области вырос в 2,2 раза по сравнению с летом 2024 года. Эксперты отмечали, что многие потребители, особенно среди молодого поколения, уже не стремятся к покупке собственного автомобиля, для них машина — это удобный сервис по запросу. Они не хотят заботиться о содержании и хранении автомобиля, покупать запчасти, страховать, оплачивать парковку и т.д.

Часть новосибирцев перешли на арендные авто, так как пока не могут купить собственную машину из-за высоких ставок по кредитам. Часть не хотят приобретать китайские авто и ждут, когда нормализуется ситуация с ввозом привычных для них брендов по адекватной цене. Часть принципиально не хотят авто в собственность, предпочитая не обременять себя этим имуществом.

