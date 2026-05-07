Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков

Работы прошли в обществах Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Особенно востребовано улучшение покрытия среди старшего поколения, которое часто проводит время за городом. Стабильная связь позволяет быстрее связаться с родными или найти в интернете нужную информацию.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что операторы переходят на современные стандарты связи. Технология VoLTE передаёт голос через высокоскоростной интернет-канал, в отличие от обычных звонков, которые переключают телефон на 2G или 3G.

Фото предоставлено пресс-службой МТС. Автор фото Наталья Белоконь

Ленинский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Компания МТС провела модернизацию своих объектов в Ленинском районе Новосибирска, что привело к повышению качества мобильной связи для жителей и гостей города. По итогам установки нового и усовершенствования существующего телекоммуникационного оборудования достигнуто улучшение покрытия и увеличение пропускной способности сети.

Работы по развертыванию и обновлению инфраструктуры велись в различных частях Ленинского района. Заметные позитивные изменения в уровне мобильного сигнала ощутят пользователи в частном секторе по улицам 1-я и 2-я Портовая, на пересечении улиц Котовского и Ватутина, в районах Большой, Связистов, Титова, а также на Степной (вдоль Станиславского) и на площади Маркса.

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

МТС совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили совокупность технологий для формирования современной цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях региона. В рамках этого проекта было обеспечено необходимое оснащение ИТ-инфраструктуры, налажены внутренние сетевые контуры, установлены точки доступа Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Результатом стало предоставление учащимся и преподавателям безопасного подключения к интернету и доступа к государственным информационным системам, включая электронные журналы, а системы видеонаблюдения способствуют повышению общей безопасности и поддержанию порядка в учебных заведениях.

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области. Новые решения были внедрены в образовательные учреждения Куйбышевского, Ордынского, Барабинского, Северного, Купинского, Тогучинского, Маслянинского, Сузунского, Доволенского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского и Черепановского районов, а также в городе Обь и наукограде Кольцово.

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Автор: Мария Гарифуллина

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в интервью Infopro54 прокомментировал техническую возможность полной блокировки VPN-сервисов в России и связанные с этим риски для IT-отрасли.

О планах борьбы с VPN в России весной 2026 года активно заговорили после публичных заявлений представителей законодательной и исполнительной власти. В середине марта 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие три-шесть месяцев в стране смогут эффективно отслеживать и ограничивать VPN-трафик и что даже с использованием VPN Telegram «не будет ни черта функционировать». 30 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN, и оно прорабатывает пакет соответствующих мер. Причиной такого внимания к VPN власти называют отказ ряда зарубежных платформ соблюдать российское законодательство, а также использование этих сервисов для доступа к запрещенному контенту.

Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи

В городе Вольск, расположенном в Саратовской области, компания МТС успешно провела тестирование аэростата, оснащенного мобильной станцией LTE. Продемонстрированные в ходе испытаний возможности аэростата включали подъем на высоту 300 метров. Аппарат был надежно закреплен с помощью тросов, исходящих от удерживающего устройства, смонтированного на базе автомобильного прицепа. Радиомодуль, снабженный широко направленной антенной и подвешенный под аэростатом, обеспечил стабильное покрытие сети LTE в диапазоне 2100 МГц в пределах 10-километрового радиуса, с пропускной способностью до 30 Мбит/сек. Управляющий блок базовой станции находился на земле и был соединен с радиомодулем посредством оптического кабеля.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова подчеркнула, что программа тестирования разнообразных беспилотных авиационных систем позволит оперативно и экономично создавать временное, но надежное телекоммуникационное покрытие над водными пространствами, а также в труднодоступных и малонаселенных районах. В перспективе данные решения могут послужить связующим звеном между существующей наземной инфраструктурой и спутниковыми системами связи на орбите.

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Оператор мобильной связи МТС нарастил охват своей фиксированной сети на территории Новосибирска. Теперь порядка трех тысяч горожан, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ улучшенному интернету. Данное расширение стало возможным в результате совокупности мер: модернизации существующей телекоммуникационной аппаратуры и интеграции возведенных многоквартирных домов в инфраструктуру провайдера.

Улучшенным интернет-соединением теперь располагают жители ряда домов, расположенных в микрорайонах «Золотая нива», «Никитинский», а также в жилом комплексе «Европейский берег».

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

