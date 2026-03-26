В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

При этом среди брендов лидирующие позиции занимают производители Apple, доля которых составляет 54% от всех устройств с поддержкой 5G. Далее следуют Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%), Tecno (1,2%), Vivo и OnePlus (по 0,8%), Google (0,6%), а также Sony и Asus, чья доля составляет по 0,1%.