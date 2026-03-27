Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Оператор мобильной связи МТС нарастил охват своей фиксированной сети на территории Новосибирска. Теперь порядка трех тысяч горожан, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ улучшенному интернету. Данное расширение стало возможным в результате совокупности мер: модернизации существующей телекоммуникационной аппаратуры и интеграции возведенных многоквартирных домов в инфраструктуру провайдера.

Улучшенным интернет-соединением теперь располагают жители ряда домов, расположенных в микрорайонах «Золотая нива», «Никитинский», а также в жилом комплексе «Европейский берег».

Развитие новых сетевых сегментов способствует не только обновлению текущей телекоммуникационной инфраструктуры, но и закладывает основу для будущих перспектив расширения сети, отметил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.