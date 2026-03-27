Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Речь идет о жителях ряда домов, расположенных в микрорайонах «Золотая нива», «Никитинский», а также в жилом комплексе «Европейский берег»

Оператор мобильной связи МТС нарастил охват своей фиксированной сети на территории Новосибирска. Теперь порядка трех тысяч горожан, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ улучшенному интернету. Данное расширение стало возможным в результате совокупности мер: модернизации существующей телекоммуникационной аппаратуры и интеграции возведенных многоквартирных домов в инфраструктуру провайдера.

Улучшенным интернет-соединением теперь располагают жители ряда домов, расположенных в микрорайонах «Золотая нива», «Никитинский», а также в жилом комплексе «Европейский берег».

Развитие новых сетевых сегментов способствует не только обновлению текущей телекоммуникационной инфраструктуры, но и закладывает основу для будущих перспектив расширения сети, отметил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

Читать полностью

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

Читать полностью

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Читать полностью

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Зимний период 2025-2026 года ознаменовался активностью пользователей платформы для делового общения МТС Линк, что было зафиксировано цифровой экосистемой МТС. Новосибирская область заняла четвертую позицию среди всех регионов России по данному показателю. Особо выделяется корпоративный мессенджер, где наблюдался значительный рост пользовательской активности. Число сообщений, отправляемых в среднем за сутки в течение декабря, января и февраля, возросло в 2,6 раза.

Столица Сибири уступает по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Общее количество онлайн-встреч жителей региона, проведенных на платформе, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читать полностью

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Цифровая экосистема МТС осуществила модернизацию телеком-оборудования, что привело к повышению качества мобильной связи в Кировском районе Новосибирска. Улучшенное покрытие теперь доступно жителям жилых комплексов «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское». Кроме того, на Затулинском жилмассиве пользователи мобильного интернета отмечают возросшую скорость передачи данных. Повышение качества связи также ощутимо в районах площади Маркса, на территории Новосибирского государственного технического университета и в окрестностях спортивно-концертного комплекса «Сибирь-Арена».

Особое внимание было уделено территории «Сибирь-Арены» и прилегающим к ней зонам, где одновременно находится большое количество пользователей. Это актуально не только во время спортивных событий и музыкальных концертов, но и в периоды проведения массовых мероприятий в парке, а также в дни с благоприятной погодой, когда район становится популярным местом для отдыха горожан и гостей.

Читать полностью

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 63 медицинские организации начнут проводить повторные приемы пациентов через чат-бот национального мессенджера MAX. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве здравоохранения 6 марта 2026 года (документ есть в распоряжении редакции Infopro54).

Речь идет о внедрении телемедицинских консультаций в формате «врач — пациент» через чат-бот «Телемедицина НСО». Согласно документу, новый формат взаимодействия будет применяться в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

