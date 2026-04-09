Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Телекоммуникации

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

Дата:

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области

МТС совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили совокупность технологий для формирования современной цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях региона. В рамках этого проекта было обеспечено необходимое оснащение ИТ-инфраструктуры, налажены внутренние сетевые контуры, установлены точки доступа Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Результатом стало предоставление учащимся и преподавателям безопасного подключения к интернету и доступа к государственным информационным системам, включая электронные журналы, а системы видеонаблюдения способствуют повышению общей безопасности и поддержанию порядка в учебных заведениях.

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области. Новые решения были внедрены в образовательные учреждения Куйбышевского, Ордынского, Барабинского, Северного, Купинского, Тогучинского, Маслянинского, Сузунского, Доволенского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского и Черепановского районов, а также в городе Обь и наукограде Кольцово.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что основная задача – внедрение комплексных цифровых решений, которые служат фундаментом для развития бизнеса и повышения эффективности государственного управления на региональном уровне. Партнерство с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области позволяет совместно создавать в регионе цифровую среду, соответствующую актуальным требованиям.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь добавил, что создание ИТ-инфраструктуры в учебных заведениях осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы». С учетом проведенных ранее работ, защищенный сетевой доступ обеспечен в 1187 образовательных организациях Новосибирской области, как в городских, так и в сельских, что особенно важно.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

335
0
0
Предыдущая статья
Экс-главу новосибирской Росгвардии Шушакова оставили в СИЗО
Следующая статья
В Новосибирске обрушились цены на съёмное жильё

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Автор: Мария Гарифуллина

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в интервью Infopro54 прокомментировал техническую возможность полной блокировки VPN-сервисов в России и связанные с этим риски для IT-отрасли.

О планах борьбы с VPN в России весной 2026 года активно заговорили после публичных заявлений представителей законодательной и исполнительной власти. В середине марта 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие три-шесть месяцев в стране смогут эффективно отслеживать и ограничивать VPN-трафик и что даже с использованием VPN Telegram «не будет ни черта функционировать». 30 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN, и оно прорабатывает пакет соответствующих мер. Причиной такого внимания к VPN власти называют отказ ряда зарубежных платформ соблюдать российское законодательство, а также использование этих сервисов для доступа к запрещенному контенту.

Читать полностью

Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи

В городе Вольск, расположенном в Саратовской области, компания МТС успешно провела тестирование аэростата, оснащенного мобильной станцией LTE. Продемонстрированные в ходе испытаний возможности аэростата включали подъем на высоту 300 метров. Аппарат был надежно закреплен с помощью тросов, исходящих от удерживающего устройства, смонтированного на базе автомобильного прицепа. Радиомодуль, снабженный широко направленной антенной и подвешенный под аэростатом, обеспечил стабильное покрытие сети LTE в диапазоне 2100 МГц в пределах 10-километрового радиуса, с пропускной способностью до 30 Мбит/сек. Управляющий блок базовой станции находился на земле и был соединен с радиомодулем посредством оптического кабеля.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова подчеркнула, что программа тестирования разнообразных беспилотных авиационных систем позволит оперативно и экономично создавать временное, но надежное телекоммуникационное покрытие над водными пространствами, а также в труднодоступных и малонаселенных районах. В перспективе данные решения могут послужить связующим звеном между существующей наземной инфраструктурой и спутниковыми системами связи на орбите.

Читать полностью

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Оператор мобильной связи МТС нарастил охват своей фиксированной сети на территории Новосибирска. Теперь порядка трех тысяч горожан, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ улучшенному интернету. Данное расширение стало возможным в результате совокупности мер: модернизации существующей телекоммуникационной аппаратуры и интеграции возведенных многоквартирных домов в инфраструктуру провайдера.

Улучшенным интернет-соединением теперь располагают жители ряда домов, расположенных в микрорайонах «Золотая нива», «Никитинский», а также в жилом комплексе «Европейский берег».

Читать полностью

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

Читать полностью

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

Читать полностью

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто Бизнес Мировые и федеральные новости

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Власть

В Новосибирске открыли региональный центр остеопороза

Бизнес

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Финансы

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

Общество

Сибирские производители отправляют за границу горошек и варенье

Общество

В новосибирском метро прокомментировали установку экранов посередине платформ

Общество

Аэромобильная группировка действует в Новосибирской области на реке Карасук

Общество

В Новосибирске обрушились цены на съёмное жильё

Телекоммуникации

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

Общество

Экс-главу новосибирской Росгвардии Шушакова оставили в СИЗО

Общество

В Госдуме разъяснили условия двойной пенсии

Власть

Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области

Власть Общество

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Общество

В НГПУ объяснили, зачем школам ИИ на истории

В Новосибирске в ближайшие сутки ждут вскрытия реки Ини ото льда

Власть

Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска

Общество

Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска заняться чистотой в городе

Общество Финансы

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности