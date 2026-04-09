Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

МТС совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили совокупность технологий для формирования современной цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях региона. В рамках этого проекта было обеспечено необходимое оснащение ИТ-инфраструктуры, налажены внутренние сетевые контуры, установлены точки доступа Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Результатом стало предоставление учащимся и преподавателям безопасного подключения к интернету и доступа к государственным информационным системам, включая электронные журналы, а системы видеонаблюдения способствуют повышению общей безопасности и поддержанию порядка в учебных заведениях.

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области. Новые решения были внедрены в образовательные учреждения Куйбышевского, Ордынского, Барабинского, Северного, Купинского, Тогучинского, Маслянинского, Сузунского, Доволенского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского и Черепановского районов, а также в городе Обь и наукограде Кольцово.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что основная задача – внедрение комплексных цифровых решений, которые служат фундаментом для развития бизнеса и повышения эффективности государственного управления на региональном уровне. Партнерство с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области позволяет совместно создавать в регионе цифровую среду, соответствующую актуальным требованиям.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь добавил, что создание ИТ-инфраструктуры в учебных заведениях осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы». С учетом проведенных ранее работ, защищенный сетевой доступ обеспечен в 1187 образовательных организациях Новосибирской области, как в городских, так и в сельских, что особенно важно.