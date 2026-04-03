Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи

В городе Вольск, расположенном в Саратовской области, компания МТС успешно провела тестирование аэростата, оснащенного мобильной станцией LTE. Продемонстрированные в ходе испытаний возможности аэростата включали подъем на высоту 300 метров. Аппарат был надежно закреплен с помощью тросов, исходящих от удерживающего устройства, смонтированного на базе автомобильного прицепа. Радиомодуль, снабженный широко направленной антенной и подвешенный под аэростатом, обеспечил стабильное покрытие сети LTE в диапазоне 2100 МГц в пределах 10-километрового радиуса, с пропускной способностью до 30 Мбит/сек. Управляющий блок базовой станции находился на земле и был соединен с радиомодулем посредством оптического кабеля.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова подчеркнула, что программа тестирования разнообразных беспилотных авиационных систем позволит оперативно и экономично создавать временное, но надежное телекоммуникационное покрытие над водными пространствами, а также в труднодоступных и малонаселенных районах. В перспективе данные решения могут послужить связующим звеном между существующей наземной инфраструктурой и спутниковыми системами связи на орбите.

Эксперт добавила, что аэростат предоставляет возможность быстрого развертывания мобильной связи и интернета практически в любом месте, доступном для транспортных средств, но лишенном покрытия. В процессе тестирования специалисты подтвердили, что подобная мобильная базовая станция, функционирующая в воздухе, демонстрирует более высокую эффективность покрытия, чем стандартные передвижные станции, даже при наличии сложного рельефа местности.