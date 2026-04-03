Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Телекоммуникации

Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи

Дата:

В перспективе данные решения могут послужить связующим звеном между существующей наземной инфраструктурой и спутниковыми системами связи на орбите

В городе Вольск, расположенном в Саратовской области, компания МТС успешно провела тестирование аэростата, оснащенного мобильной станцией LTE. Продемонстрированные в ходе испытаний возможности аэростата включали подъем на высоту 300 метров. Аппарат был надежно закреплен с помощью тросов, исходящих от удерживающего устройства, смонтированного на базе автомобильного прицепа. Радиомодуль, снабженный широко направленной антенной и подвешенный под аэростатом, обеспечил стабильное покрытие сети LTE в диапазоне 2100 МГц в пределах 10-километрового радиуса, с пропускной способностью до 30 Мбит/сек. Управляющий блок базовой станции находился на земле и был соединен с радиомодулем посредством оптического кабеля.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова подчеркнула, что программа тестирования разнообразных беспилотных авиационных систем позволит оперативно и экономично создавать временное, но надежное телекоммуникационное покрытие над водными пространствами, а также в труднодоступных и малонаселенных районах. В перспективе данные решения могут послужить связующим звеном между существующей наземной инфраструктурой и спутниковыми системами связи на орбите.

Эксперт добавила, что аэростат предоставляет возможность быстрого развертывания мобильной связи и интернета практически в любом месте, доступном для транспортных средств, но лишенном покрытия. В процессе тестирования специалисты подтвердили, что подобная мобильная базовая станция, функционирующая в воздухе, демонстрирует более высокую эффективность покрытия, чем стандартные передвижные станции, даже при наличии сложного рельефа местности.

Фото: ru.freepik.com/Автор: rawpixel.com

Все материалы

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

2 929
0
0
Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Оператор мобильной связи МТС нарастил охват своей фиксированной сети на территории Новосибирска. Теперь порядка трех тысяч горожан, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ улучшенному интернету. Данное расширение стало возможным в результате совокупности мер: модернизации существующей телекоммуникационной аппаратуры и интеграции возведенных многоквартирных домов в инфраструктуру провайдера.

Улучшенным интернет-соединением теперь располагают жители ряда домов, расположенных в микрорайонах «Золотая нива», «Никитинский», а также в жилом комплексе «Европейский берег».

Читать полностью

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

Читать полностью

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

Читать полностью

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Читать полностью

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Зимний период 2025-2026 года ознаменовался активностью пользователей платформы для делового общения МТС Линк, что было зафиксировано цифровой экосистемой МТС. Новосибирская область заняла четвертую позицию среди всех регионов России по данному показателю. Особо выделяется корпоративный мессенджер, где наблюдался значительный рост пользовательской активности. Число сообщений, отправляемых в среднем за сутки в течение декабря, января и февраля, возросло в 2,6 раза.

Столица Сибири уступает по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Общее количество онлайн-встреч жителей региона, проведенных на платформе, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читать полностью

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Цифровая экосистема МТС осуществила модернизацию телеком-оборудования, что привело к повышению качества мобильной связи в Кировском районе Новосибирска. Улучшенное покрытие теперь доступно жителям жилых комплексов «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское». Кроме того, на Затулинском жилмассиве пользователи мобильного интернета отмечают возросшую скорость передачи данных. Повышение качества связи также ощутимо в районах площади Маркса, на территории Новосибирского государственного технического университета и в окрестностях спортивно-концертного комплекса «Сибирь-Арена».

Особое внимание было уделено территории «Сибирь-Арены» и прилегающим к ней зонам, где одновременно находится большое количество пользователей. Это актуально не только во время спортивных событий и музыкальных концертов, но и в периоды проведения массовых мероприятий в парке, а также в дни с благоприятной погодой, когда район становится популярным местом для отдыха горожан и гостей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности