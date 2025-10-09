Рекламодателям

За несколько часов на улицах Новосибирска образовались сугробы высотой до 15 см

  • 09/10/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Синоптики назвали дату окончания снегопада в Новосибирске
Синоптики прогнозируют, что циклон скоро сместится на Кузбасс, а в столицу Сибири придет первый мороз

Аномальное количество осадков выпало в Новосибирске в ночь с 8 на 9 октября. Как результат, с утра город сковали километровые пробки. Коммунальщиков ждет тяжелый день, а горожан, вынужденных сесть за руль или воспользоваться услугами наземного общественного транспорта — долгая дорога до работы.

— Город стоит. Происходит полнейший треш. За 50 минут проехала 6 километров. Видела различные аварии, а автобусы из-за снега не могут подняться даже в небольшую горку и их таскает в разные стороны. Посыпки на городах нет вовсе, — рассказал Infopro54 один из водителей Новосибирска.

Достается сегодня и пешеходам. Дворы областного центра утопают в снегу. Вчерашние лужи замело, подморозило, что чревато травмами. Соцсети и домовые чаты заполнены возмущенными комментариями:

— Где у нас дворник? Никого не видно во дворе. Сейчас еле открыла дверь подъезда!

—Почему не посыпаны ступеньки и крыльцо? Ребенок сейчас упал, когда выходил в школу!

— Можно уже снег с козырьков убрать? Накопилась шапка, а потом она замерзнет и скатится на выходящих из подъезда!

Дорожная полиция Новосибирска выпустила экстренное предупреждение, напомнив, что в летних шинах на дорогу выезжать опасно.

— ГАИ по Новосибирской области предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах в связи с понижением температуры воздуха, которое может спровоцировать образование наледи на проезжей части, — говорится в официальном сообщении.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале написал, что из-за сильного снегопада в Новосибирске дорожная ситуация стала сложной.

— Утром снег повалил так густо, что на дорогах быстро образовалась снежная каша. Для уборки снега на улицы вывели технику. Сегодня ночную смену дорожных рабочих задержали до обеда, чтобы они работали в усиленном режиме. Теперь обе смены трудятся параллельно. Особое внимание уделяется узким местам, где необходимо перераспределить ресурсы, — отметил глава города.

уборка снега

Он отметил, что из-за пробок уборочной технике довольно сложно работать.

— Приходится пока перераспределять с магистралей на второстепенные улицы. Очистим эти дороги, затем, как пройдет час пик, снегоочистка выйдет на основные улицы — по нормативу на это дается 4-6 часов. Поставил задачу сконцентрировать обработку дорог противоголёдными материалами по ключевым местам подъемов и спусков, — рассказал мэр.

Как рассказали Infopro54 синоптики «Западно-Сибирского УГМС», выпадение такого количества осадков в столице Сибири связано с северными циклонами.

— На нас выходила серия циклонов, формировавшаяся на северном побережье арктических морей в районе Малой земли. Сейчас мы видим заключительный циклон, всего в серии может быть по 3–4 циклона. Поскольку они холодные, то приносят осадки в виде мокрого снега и снега. Обычно к нам в октябре приходит северо-атлантический циклон, они приносят тепло и осадки, этим и отличается классический октябрь от сегодняшнего, — рассказали в «Западно-Сибирском УГМС» журналисту Infopro54.

Специалисты отмечают, что такая погода, как сейчас, обычно наблюдается в конце октября — начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в селе Крещенка — 15 сантиметров. В городе снег достиг толщины 9–11 сантиметров.

Снегопад

По данным синоптиков, в ближайшее время циклон уйдет в Кемеровскую область, а затем в Новосибирск зайдет холодный антициклон без осадков и с меньшей облачностью.

— В выходные будут первые более низкие температуры, — подчеркнул эксперт в разговоре с корреспондентом редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ожидается сильное понижение температуры.

Источник фото (главная): Максим Кудрявцев в Телеграм

Источник фото (в тексте): Infopro54 / Автор — Рязанов Артём, Максим Кудрявцев в Телеграм.

