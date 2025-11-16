«Чтобы дом не становился тюрьмой»: в России нужно принимать закон против домашнего насилия

Жертвы теряют веру

Среди множества проблем, с которыми в это непростое время сталкивается наша страна, особое место занимает проблема домашнего насилия. Это действительно очень острая и важная проблема, о которой почему-то у нас стесняются говорить, в том числе и сами жертвы такого насилия. Хотя общественная огласка и всестороннее обсуждение — это сегодня чуть ли не единственный эффективный способ бороться с этим злом.

Уже долгие годы в России, в том числе на самом высоком уровне, активно обсуждается необходимость принятия специального закона для борьбы с домашним насилием. Насколько известно, в Госдуму даже вносились различные законопроекты, но до принятия итогового документа дело так и не дошло, хотя, по моему мнению, это очень полезная и нужная, давно назревшая мера. Очевидно, что проблема домашнего насилия в нашем обществе стоит очень остро, и так или иначе её надо решать. Ведь нельзя мириться с тем, что жизнь большого количества женщин и детей по всей России превращается в ежедневный ад.

Этот закон призван защитить людей, попавших в беду. Людей, для которых собственный дом стал тюрьмой, а семья — институтом пытки. Наверное, всем очевидно, что существующий сейчас механизм защиты жертв домашнего насилия несовершенен и требует улучшения. Ведь сейчас дела по такого рода преступлениям заводятся только по заявлению потерпевших, которые, в свою очередь, часто не заявляют о случившемся или вскоре отказываются от заявления. Мужчины-агрессоры физически и морально пытают своих жён и детей, используют запугивание и шантаж, над жертвами постоянно висит угроза физической расправы. При этом агрессору даже необязательно всё время бить жену и детей. Как известно, угроза зачастую бывает страшнее её исполнения. Деморализованные жертвы просто утрачивают веру в возможность борьбы, и в итоге чаще всего или вовсе не заявляют в полицию, или забирают заявления, в дальнейшем уже не обращаясь к правоохранительным органам. По статистике, только порядка половины подаваемых в полицию заявлений регистрируется и доходит до какого-то предметного рассмотрения. И только половина женщин, столкнувшихся с насилием и обратившихся в полицию, довольна работой правоохранительных органов. Если же дело и доходит до суда, то он часто назначает домашним тиранам денежный штраф, который уплачивается из семейного бюджета. Бывают и случаи, когда сотрудники полиции отказываются приезжать на такие вызовы, что отчасти объясняется и их большой загруженностью, и тем, что, как правило, подобные вызовы не приводят ни к каким последствиям. В общем, в таких обстоятельствах обращаться за помощью закона действительно не имеет большого смысла.

Печальная статистика

Ситуация с домашним насилием в России отнюдь не самая радужная. И это ещё мягко выражаясь — на самом деле она просто плачевная. По опросам, порядка четверти россиян так или иначе сталкивались с этой проблемой. При этом, как отмечают специалисты, подобные преступления имеют довольно высокий уровень латентности, в массе своей не доходя ни до правоохранительных органов, ни до широкой общественности. Женщины и несовершеннолетние девочки, подвергшиеся физическому или сексуальному насилию, могут годами молчать о случившемся. Насильниками, как правило, являются отчимы и сожители матерей, а рукоприкладством вовсю занимаются и законные, с виду вполне благопристойные мужья, в арсенале которых, к слову, кроме чисто физического насилия присутствует и психологический, моральный террор.

Из других печальных цифр я бы выделил, например, следующие: 16% взрослых россиян сталкивались с домашним насилием в детстве, 60% уголовно наказуемых деяний в отношении детей в России происходит в семьях, 35% женщин хоть раз в жизни сталкивались с физическим насилием со стороны партнёра, около 40% убийств женщин совершают их партнёры-мужчины.

Не демонизируйте мужчин

Иногда, и, что неудивительно, в основном от представителей сильного пола, можно услышать, что, мол, не стоит излишне демонизировать мужчин, и что они также подвергаются домашнему насилию со стороны женщин. При этом приводится статистика, согласно которой более 20% пострадавших от домашнего насилия — мужчины. Также говорится о том, что женщина своим «неправильным» поведением сами провоцируют ответную агрессию со стороны мужчин. Что на это можно сказать? Да, действительно, иногда в роли агрессора выступают и женщины, причём точное количество таких случаев установить трудно, т.к. мужчины, понятное дело, намного меньше женщин склонны жаловаться в подобных ситуациях: их обращения составляют ничтожную долю звонков на «горячие» линию. В специальные психологические центры или полицию они тоже по таким поводам особо не обращаются. Но есть и другая статистика, которая говорит о том, что подавляющее большинство насильственных преступлений, в том числе в семье, совершается мужчинами. Это непреложный факт.

Более 150 стран уже определились

Большинство россиян — порядка 70% — убеждено, что нам необходим специальный закон против домашнего насилия. Но у этого закона, что для меня весьма странно, хватает и противников, и их аргументы, довольно условно, я бы разбил на две группы.

Во-первых, ссылки на «наши исконные традиции» и «наш жизненный опыт».

Конечно, следование традициям — вещь хорошая. Но не всегда. Скажем, «Домострой» — тоже наша традиция. Можно, в принципе, вернуться и к нему. А в «Домострое», если кто не знает, жена именовалась «принадлежащим мужу живым имуществом», и там же довольно подробно описывалось, как правильно бить жену, дабы не сильно повредить это самое «имущество». Хотим ли мы возвращения к таким традициям? Думаю, что нет.

Во-вторых, говорится о том, что негоже нам перенимать какие-то нормы с Запада, ибо там семья находится в глубоком кризисе.

Это в значительной степени так. Европа слишком сильно накренилась в сторону уже набившей оскомину толерантности, тамошний институт семьи переживает мучительные трансформации, а рождаемость стремительно катится под гору. Но ведь никто и не говорит, что нам нужно заимствовать с Запада всё без разбора, в том числе в социальной сфере. Здесь можно вспомнить пушкинское «Что нужно Лондону, то рано для Москвы». В то же время, если на Западе возникает какая-то хорошая идея, почему мы не можем её взять на вооружение? Естественно, с адаптацией к нашим реалиям, без всяких «родитель 1» и «родитель 2» и прочих «благоглупостей», как выразился бы Салтыков-Щедрин.

Борьба с домашними тиранами — в корне своей идея правильная. Вопрос, как обычно, в её реализации.

Понятно, что о содержании закона можно спорить долго. Например, о том, стоит ли запрещать бить детей — вопрос на самом деле не простой. И речь не об изуверских избиениях, совершаемых, как правило, маргинальными родителями, пребывающими большую часть времени в состоянии алкогольного опьянения — тут как раз всё понятно. Речь о другом. Есть мнение, что хороший ремень тоже иногда полезен для ребёнка. Понятно, что порка — далеко не самый гуманный метод воспитания, который, однако, зачастую даёт должный эффект. В любом случае, главное, чтобы такой закон вообще у нас появился. Любой закон, хоть частично решающий проблему, лучше, чем его отсутствие. Тогда, по крайней мере, будет дана чёткая дефиниция понятия домашнего насилия, предусмотрены механизмы защиты его жертв и меры ответственности за совершение подобных деяний. Порядка 150 стран мира имеют специализированное законодательство о насилии в семье, в России же до сих пор ничего подобного нет, хотя разговоры об этом идут уже давно. Наличие специального закона будет означать, что государство признаёт: домашнее насилие — актуальная социальная проблема, для решения которой необходимы соответствующие меры и ресурсы. И, что важно, к этому вопросу будет привлечено внимание всего общества и всех заинтересованных сторон. Поэтому принятие этого закона, если оно произойдёт, можно будет только приветствовать.

Любое преступление должно быть наказано

В последние годы в России много внимания уделяется укреплению семейных ценностей, необходимости рождения детей и т.д., принимаются соответствующие меры материальной поддержки семей. Всё это можно только поддерживать, но в то же время приходится констатировать, что институт семьи и брака не только на Западе, но и в России переживает непростые времена, что видно по количеству разводов, матерей-одиночек и другим нерадостным показателям. И когда читаешь высказывания некоторых публичных персон в том духе, что, дескать, закон о криминализации домашнего насилия нам не нужен, просто женщинам стоит более тщательно подходить к выбору спутника жизни, то возникает не то чтобы недоумение, а некоторые вопросы. Вообще, брак — это сознательный и добровольный союз двух людей, изъявивших желание создать семью. К сожалению, действительно, не всегда подобные решения принимаются взвешенно и осознанно, но это не значит, что женщины должны расплачиваться за свои ошибки здоровьем и даже жизнью, оставаясь один на один с домашним тираном.

Любое преступление должно быть наказано. Это аксиома. Тем более, когда речь идёт о нанесении вреда физическому и нравственному здоровью наиболее уязвимых людей, которые по объективным причинам не могут сами себя защитить — женщин и детей. Поэтому, по моему мнению, соответствующий закон обязательно должен быть принят. Других путей решения этой проблемы просто нет.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске местному жителю предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и избиении своей гражданской супруги, которая была беременна.