Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирске продлевают на 2026 год

Прокуратура области отклонила 82,5% плановых проверок бизнеса или 2849. Всего список, представленный в ведомство органами контроля, состоял из 3453 мероприятий.

— В 2026 году продолжит действие мораторий на проверки бизнеса. Речь идет о временном запрете или ограничении на проведение плановых контрольных мероприятий со стороны контрольно-надзорных органов, — сообщили в прокуратуре.

Основной вектор закона о госконтроле — риск-ориентированный подход. Периодичность плановых проверок бизнеса зависит от категории риска, присвоенной предприятию.

В частности, в ведомстве напомнили, кто не подлежит проверке:

государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного и начального общего образования, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, высшего образования,

государственные и муниципальные учреждения здравоохранения,

гидротехнические сооружения II класса.

В отношении таких объектов проводятся обязательные профилактические визиты.

С обязательным профилактическим визитом придет инспектор также в случае получения уведомления о начале предпринимательской деятельности.

Мораторий на проверки не сработает в следующих случаях:

когда есть угроза причинения тяжкого или средней степени тяжести вреда жизни и здоровью людей;

жалобы и обращения работников о невыплате зарплаты,

в компании выявлены индикаторы риска,

прокуратура согласовала внеплановое мероприятие по имеющимся фактам нарушений,

поручение о контрольном мероприятии выдано президентом России и пр.

Напомним, впервые мораторий на плановые проверки бизнеса был введен в России в начале 2016 года. После этого он неоднократно продлевался. Вначале как одна из мер поддержки бизнеса во время эпидемии ковида, потом — в условиях введенных против страны санкций.

Ранее редакция сообщала, что налоговики Новосибирской области работают в рамках отраслевого подхода оценки рисков. В стоматологических и IT-компаниях регионе уже нашли неуплаченные налоги. Проверки начинаются в транспортной отрасли.