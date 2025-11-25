Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирске продлевают на 2026 год

Прокуратура области отклонила 82,5% плановых проверок бизнеса или 2849. Всего список, представленный в ведомство органами контроля, состоял из 3453 мероприятий.
— В 2026 году продолжит действие мораторий на проверки бизнеса. Речь идет о временном запрете или ограничении на проведение плановых контрольных мероприятий со стороны контрольно-надзорных органов, — сообщили в прокуратуре.
Основной вектор закона о госконтроле — риск-ориентированный подход. Периодичность плановых проверок бизнеса зависит от категории риска, присвоенной предприятию.
В частности, в ведомстве напомнили, кто не подлежит проверке:
В отношении таких объектов проводятся обязательные профилактические визиты.
С обязательным профилактическим визитом придет инспектор также в случае получения уведомления о начале предпринимательской деятельности.
Мораторий на проверки не сработает в следующих случаях:
Напомним, впервые мораторий на плановые проверки бизнеса был введен в России в начале 2016 года. После этого он неоднократно продлевался. Вначале как одна из мер поддержки бизнеса во время эпидемии ковида, потом — в условиях введенных против страны санкций.
Ранее редакция сообщала, что налоговики Новосибирской области работают в рамках отраслевого подхода оценки рисков. В стоматологических и IT-компаниях регионе уже нашли неуплаченные налоги. Проверки начинаются в транспортной отрасли.
