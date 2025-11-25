Рекламодателям

Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирске продлевают на 2026 год

  • 25/11/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирске продлевают на 2026 год
Менее 20% плановых проверок согласованы прокуратурой

Прокуратура области отклонила 82,5% плановых проверок бизнеса или 2849. Всего список, представленный в ведомство органами контроля, состоял из 3453 мероприятий.

— В 2026 году продолжит действие мораторий на проверки бизнеса. Речь идет о временном запрете или ограничении на проведение плановых контрольных мероприятий со стороны контрольно-надзорных органов, — сообщили в прокуратуре.

Основной вектор закона о госконтроле — риск-ориентированный подход. Периодичность плановых проверок бизнеса зависит от категории риска, присвоенной предприятию.

В частности, в ведомстве напомнили, кто не подлежит проверке:

  • государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного и начального общего образования, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, высшего образования,
  • государственные и муниципальные учреждения здравоохранения,
  • гидротехнические сооружения II класса.

В отношении таких объектов проводятся обязательные профилактические визиты.

С обязательным профилактическим визитом придет инспектор также в случае получения уведомления о начале предпринимательской деятельности.

Мораторий на проверки не сработает в следующих случаях:

  • когда есть угроза причинения тяжкого или средней степени тяжести вреда жизни и здоровью людей;
  • жалобы и обращения работников о невыплате зарплаты,
  • в компании выявлены индикаторы риска,
  • прокуратура согласовала внеплановое мероприятие по имеющимся фактам нарушений,
  • поручение о контрольном мероприятии выдано президентом России и пр.

Напомним, впервые мораторий на плановые проверки бизнеса был введен в России в начале 2016 года. После этого он неоднократно продлевался. Вначале как одна из мер поддержки бизнеса во время эпидемии ковида, потом — в условиях введенных против страны санкций.

Ранее редакция сообщала, что налоговики Новосибирской области работают в рамках отраслевого подхода оценки рисков. В стоматологических и IT-компаниях регионе уже нашли неуплаченные налоги. Проверки начинаются в транспортной отрасли. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
