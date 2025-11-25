В Новосибирске появились вендинговые автоматы по продаже ювелирных украшений

Ювелирный холдинг SOKOLOV запустил новый канал продаж продукции — через вендинговые автоматы. Как пояснили в компании, для отрасли это первый опыт работы в таком формате.

Компания установила аппараты в двух торговых центрах Новосибирска. В сеть также включены устройства, размещенные в ТВ Москвы, Костромы, Казани, Воронежа и Перми.

По словам директора по маркетингу SOKOLOV Даниила Хрусталева, до конца года планируется увеличить сеть до 25 аппаратов, в том числе, за счет установки в аэропортах и на площадках сетевых продуктовых ритейлеров. В планах компании в 2026 году масштабировать сеть до 1000 вендинговых автоматов.

— Вендинговый формат — это инновационное решение для увеличения числа точек продаж и максимальной автоматизации процесса, а также эффективный инструмент для стимулирования спонтанных покупок и создания дополнительного трафика, — заявили в компании.

В холдинге рассчитывают, что новый канал продаж позволит существенно сократить операционные расходы на персонал и аренду по сравнению с традиционными магазинами. Кроме того, этот формат легко масштабируется с минимальными затратами.

— Внедрение вендинговых автоматов расширит омниканальную дистрибуцию бренда и обеспечит новые точки контакта с целевой аудиторией за пределами основной розничной сети, — заявили в компании.

Стоит отметить, что наибольшее распространение на рынке в России получили вендинговые аппараты, продающие напитки и снековую продукцию. Некоторые компании работают в этом формате, продавая фастфуд. Несколько лет назад в торговом центре на площади Маркса появился аппарат, который предлагал купить цветы. Сейчас на пике популярности в Новосибирске кофейные вендинговые автоматы.

В холдинг SOKOLOV сегодня входит четыре производственные площадки в Костромской, Ивановской и Ярославской областях, где ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом 45 тонн. В розничной сети компании около 1000 магазинов в 260 городах России и СНГ, включая 265 франшиз.

По данным 2ГИС, в Новосибирской области почти 400 точке, работающих в сфере ювелирного бизнеса. Среди них сеть 585* Золотой — 31 филиал, Sokolov — 18, «Хризолит» — 17, Sunlight — 13 и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что вендинговые аппараты могут стать арендаторами пунктов выдачи заказов, работающих с маркетплейсами.