В Новосибирске появились вендинговые автоматы по продаже ювелирных украшений

  • 25/11/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске появились вендинговые автоматы по продаже ювелирных украшений
Федеральный холдинг тестирует новый формат продажи без привлечения продавцов

Ювелирный холдинг SOKOLOV запустил новый канал продаж продукции — через вендинговые автоматы. Как пояснили в компании, для отрасли это первый опыт работы в таком формате.

Компания установила аппараты в двух торговых центрах Новосибирска. В сеть также включены устройства, размещенные в ТВ Москвы, Костромы, Казани, Воронежа и Перми.

По словам директора по маркетингу SOKOLOV Даниила Хрусталева, до конца года планируется увеличить сеть до 25 аппаратов, в том числе, за счет установки в аэропортах и на площадках сетевых продуктовых ритейлеров. В планах компании в 2026 году масштабировать сеть до 1000 вендинговых автоматов.

— Вендинговый формат — это инновационное решение для увеличения числа точек продаж и максимальной автоматизации процесса, а также эффективный инструмент для стимулирования спонтанных покупок и создания дополнительного трафика, — заявили в компании.

В холдинге рассчитывают, что новый канал продаж позволит существенно сократить операционные расходы на персонал и аренду по сравнению с традиционными магазинами. Кроме того, этот формат легко масштабируется с минимальными затратами.

— Внедрение вендинговых автоматов расширит омниканальную дистрибуцию бренда и обеспечит новые точки контакта с целевой аудиторией за пределами основной розничной сети, — заявили в компании.

Стоит отметить, что наибольшее распространение на рынке в России получили вендинговые аппараты, продающие напитки и снековую продукцию. Некоторые компании работают в этом формате, продавая фастфуд. Несколько лет назад в торговом центре на площади Маркса появился аппарат, который предлагал купить цветы. Сейчас на пике популярности в Новосибирске кофейные вендинговые автоматы.

В холдинг SOKOLOV сегодня входит четыре производственные площадки в Костромской, Ивановской и Ярославской областях, где ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом 45 тонн. В розничной сети компании около 1000 магазинов в 260 городах России и СНГ, включая 265 франшиз.

По данным 2ГИС, в Новосибирской области почти 400 точке, работающих в сфере ювелирного бизнеса. Среди них сеть 585* Золотой — 31 филиал, Sokolov — 18, «Хризолит» — 17, Sunlight — 13 и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что вендинговые аппараты могут стать арендаторами пунктов выдачи заказов, работающих с маркетплейсами.

Фото предоставлено пресс-службой холдинга SOKOLOV.

1 865

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ювелирные украшения оптимизация бизнеса Вендинговые аппараты


0
0

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56

