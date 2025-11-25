«В чем-то себя приходится ограничивать»: губернатор высказался о снижении доходов бюджета Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион сталкивается с необходимостью ограничений в бюджете из-за снижения доходов. Финансирование «социалки» и начатых проектов сокращать не собираются, вероятность начала новых больших проектов пока невысока.

— Общая доходность снижается во всех отраслях, и мы это почувствовали в виде снижения поступления одного из главных налогов для нашего бюджета — налога на прибыль. И чем-то до себя приходится ограничивать, в том числе и планируя бюджет на следующий год и последующую трехлетку. Но мы уже имеем опыт прохождения различных сложных ситуаций, и в пандемию, и в период санкций, и предыдущие годы, и научились действовать по приоритетам при формировании бюджета. Главные приоритеты — это наши социальные обязательства. Поэтому все, что касается зарплат бюджетников, социальных выплат и мер поддержки, в бюджете все присутствует, в том числе и в проекте на 2026 год, никакого дефицита, никаких сокращений по этому направлению мы не допускаем. Второй приоритет — все, что начато, доводим до конца. Поэтому на все строительные объекты, на все объекты крупного ремонта, на завершение работ у нас средства предусмотрены. Третий приоритет — это максимальное участие Новосибирской области во всех федеральных программах и национальных проектах, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямой линии на ОТС, которая состоялась 25 ноября.

Говоря про сложность начала новых проектов, глава региона сказал, что новые крупные стройки в регионе пока откладываются на полгода. Решение о них будет приниматься исходя из развития ситуации в экономике. Региональное правительство и Заксобрание ожидают в следующем году корректировки бюджета.

В 2026 году доходы Новосибирской области планируются в объеме 324,86 миллиарда рублей, расходы — 369,15 миллиарда рублей. Дефицит бюджета региона прогнозируется на уровне 44,29 миллиарда рублей.

