Бизнес Туризм

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для сравнения, еще 30 декабря загрузка составляла 22.5%

Отели в региональных городах России — Екатеринбург, Новосибирск, Нижний — показали хороший всплеск в «золотые дни»: с 31 декабря по 6 января. Пик загрузки в Новосибирске пришелся на 4 января, когда, по данным сервиса Hotel Advisors, загрузка в отелях города составляла 72,6%. Для сравнения, Москва, Петербург, Казань и горный Сочи на новогодних каникулах уходили в зону 80–86%.

При этом региональные города быстрее «сдулись» после 6–7 января. 11 января загрузка отелей в Новосибирске составляла 23,6%, в Казани — 19,6%, в Нижнем Новгороде — 13,9%.

Проанализировав итоги работы гостиничного бизнеса в минувшие новогодние каникулы, аналитики Hotel Advisors выделили несколько трендов:

  • Новый год окончательно перестал быть одной датой. Это коридор из 3–4 ключевых дней, и именно под них стоит точечно управлять тарифами, а не растягивать «праздничную цену» на все каникул.
  • Продукт решает сильнее локации: там, где был чёткий зимний сценарий (горы, событийка, SPA, семейные форматы), загрузка держалась дольше и падала мягче.

Резкий обвал после 9–10 января — сигнал, что постпраздничные стимулы (спецпредложения, апгрейды, value-бонусы) всё ещё недоиспользованы.

— Главный вывод простой и неприятный: рынок стал взрослее. Гость считает дни, сравнивает сценарии и не готов платить «за выходные в календаре». А значит, в следующем сезоне выигрывать будут не те, кто просто «открыл продажи на Новый год», а те, кто заранее спроектировал понятный и логичный праздничный продукт — с чётким пиком и продуманным хвостом, — констатировали эксперты сервиса.

Отметим, что приток туристов в новосибирские отели начался с 31 декабря. Еще 30 загрузка составляла 22,5%, а 31 — 42,9%.

Редакция Infopro54 вспомнила, какие мероприятия проходили в Новосибирске 4 января и могли привлечь гостей в наш город:

  • 4 января в Новосибирске состоялось открытие 26-го Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры и семейного фестиваля снежных скульптур.
  • Все каникулы на пешеходной улице Ленина в центре города проходил Сибирский фестиваль арт-объектов.
  • 4 января в на сцене ДКЖ можно было увидеть историю Фаины Раневской в спектакле «Одинокая насмешница» (12+).
  • В театре «Глобус» — музыкальную сказку «Снежная королева» (6+).
  • В Оперном театре — балет «Щелкунчик» (6+), балет «Корсар» (12+).
  • В Государственном концертном зале имени А.М.Каца Главная елка (6+) и Рождество в сан-Ремо (12+) и т.д.

По данным Росаккредитации, в реестр на 9 декабря в регионе включено 400 средства размещения, из них действующих — 341: 254 имеют категорию «без звезд», 5 — «одна звезда», 12 — «две звезды», 41 — «три звезды», 27 — «четыре звезды», два — «пять звезд».

Ранее редакция сообщала о том, что для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : отели Новосибирска гостиницы Новосибирска

