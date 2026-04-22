Мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов

В Новосибирске в апреле текущего года участились звонки от мошенников, которые действуют в рамках «лифтовой схемы». Они сообщают абоненту, что в его доме будут менять домофон. Разговор идет по довольно стандартной мошеннической схеме. Но те, кому поступали такие звонки, отмечают непривычные телефонные номера.

Мошенники часто звонят с иностранных телефонных номеров. Жители Новосибирска довольно часто видят на экране своих смартфонов, что им звонят из Латвии, Афганистана, Казахстана, Турции. Также бывает, что номера определяются как французские или филиппинские. В свежих историях о домофонах фигурируют другие страны.

— 20 апреля со мной в течение дня связывались «менеджеры» из Венгрии и Гваделупы, судя по их номерам. Этих «международных» сотрудников беспокоило, как мне передать ключи от нового домофона, который якобы скоро установят в нашем доме. Сначала я даже всерьез все это воспринял, а потом они настойчиво просили назвать им код из отправленного смс. Еще что-то про установку приложения говорили. Тут все понятно стало, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Это не единичный случай. Так, в Октябрьском районе на многоквартирных домах появились объявления, предупреждающие о телефонных мошенниках, которые, рассказывая жильцам о смене домофонной компании или замене домофона, убеждают передать им персональные данные, сообщить коды из сообщений или перейти по отправленным ссылкам.

Специалисты по кибербезопасности напоминают, что никакие данные по телефону неизвестным лицам передавать нельзя, а любой сомнительный разговор лучше прекратить.

