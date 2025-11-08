Рекламодателям

Новосибирцы жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram

  • 08/11/2025, 15:15
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram
По количеству таких сообщений регион вышел в лидеры по стране

Новосибирская область лидирует по количеству сообщений о проблемах в работе Telegram, которые поступают в сервис Downdetector. За сутки на сбои в мессенжере пожаловались около 300 жителей региона. В топ регионов, где возникли проблемы с работой Telegram, также попали Калининградская, Кемеровская, Тверская области и Ханты-Мансийский округ.

Чаще всего пользователи пишут, что у них не загружаются медиа: ни видео, ни файлы.

— Видео на несколько минут загружалось около трех часов, — сетует жительница Новосибирска.

Причем речь идет не только о мобильном приложении, но и об общем сбое в работе мессенджера.

47.0% пользователей, сообщивших о проблемах с Telegram, работают на устройствах с операционной системой Android, 34.9% — на iOS, 16.9% — на Windows.

Напомним, эксперты уверены, что контроль за мессенджерами в России будут усиливать, так как это нужно государству.

— Я не верю, что WhatsApp* и Telegram не передают информацию соответствующим западным структурам. Утечки могут прятаться за красивыми словами о том, что данные уходят обезличенными, для научных исследований и т.д. Но даже в таком случае, имея достаточно большой осмысленный поток информации, можно оценивать и настроение общества, и планировать какие-то действия. И с этой точки зрения я понимаю, что государству было бы спокойней, чтобы такого рода информация из страны не уходила, особенно в текущей ситуации. Про среднесрочную перспективу не готов говорить, но в долгосрочной перспективе мы увидим достаточно интересные изменения в законодательстве по поводу использования мессенджеров в России, —  рассказывал  Infopro54 заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Эксперты подчеркивают, что по пути усиления контроля информационных потоков идут многие страны, в том числе и те, в которых много говорят о свободах. В современном мире данные называют «новая нефть», а большие данные (Big Data) – важнейшим стратегическим ресурсом.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники выдают Telegram-боты за сервисы для оплаты услуг ЖКХ. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

970

Рубрики : Общество Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : блокировка мессенджера блокировка Telegram


0
1

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram
8/11/25 15:15
Общество Телекоммуникации
Мошенники выдают Telegram-боты за сервисы для оплаты услуг ЖКХ
8/11/25 15:00
Общество
Астрономы НГУ рассказали о метеорном буме над Новосибирском
8/11/25 13:00
Наука Общество
В Новосибирске вырос спрос бизнеса на логистическое и медицинское оборудование
8/11/25 12:00
Бизнес
Где взять литавры и контрафагот: в Новосибирске началось импортозамещение музыкальных инструментов
8/11/25 11:00
Общество
В Новосибирске снизили оптовые цены на сливочное масло, розница с этим не спешит
8/11/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В Новосибирске сравнили затраты на содержание лошади и автомобиля
7/11/25 19:30
Город Общество
«Наказания рублем недостаточно»: закон о запрете вейпов в России будет принят в ближайшее время
7/11/25 19:30
Бизнес Власть Общество
Условия аренды новосибирских объектов «за 1 рубль» пояснили в мэрии
7/11/25 19:00
Власть Недвижимость
Ученики переполненной школы Новосибирска мерзнут на остановке в ожидании автобуса
7/11/25 18:30
Общество
«Когда помощь калечит»: феномен «психолога-виктимайзера» изучает эксперт новосибирского вуза
7/11/25 18:00
Бизнес Общество
ИТ-конференция на тему применения ИИ-технологий в бизнесе пройдет в Новосибирске
7/11/25 17:40
Технологии
«Плохой театр» из Петербурга покажет новосибирцам «исторический рейв»
7/11/25 17:00
Город Культура Общество
В Новосибирске открыли новый сквер
7/11/25 16:50
Власть
В России предлагают ввести «период охлаждения» для сим-карт
7/11/25 16:30
Общество Право&Порядок Телекоммуникации
Синоптики прогнозируют потепление и метели в Новосибирске в выходные
7/11/25 16:00
Общество
Новосибирцев предупредили о штрафах за долгий прогрев двигателя во дворе
7/11/25 15:30
«Целительница» обещала избавить новосибирца от уголовной ответственности
7/11/25 15:15
Общество Право&Порядок
Порог выручки для уплаты НДС на «упрощенке» будут снижать поэтапно
7/11/25 15:00
Бизнес
Для Кольцово предлагают ввести научную ипотеку
7/11/25 14:30
Власть Наука Недвижимость
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять