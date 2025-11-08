Новосибирцы жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram

Новосибирская область лидирует по количеству сообщений о проблемах в работе Telegram, которые поступают в сервис Downdetector. За сутки на сбои в мессенжере пожаловались около 300 жителей региона. В топ регионов, где возникли проблемы с работой Telegram, также попали Калининградская, Кемеровская, Тверская области и Ханты-Мансийский округ.

Чаще всего пользователи пишут, что у них не загружаются медиа: ни видео, ни файлы.

— Видео на несколько минут загружалось около трех часов, — сетует жительница Новосибирска.

Причем речь идет не только о мобильном приложении, но и об общем сбое в работе мессенджера.

47.0% пользователей, сообщивших о проблемах с Telegram, работают на устройствах с операционной системой Android, 34.9% — на iOS, 16.9% — на Windows.

Напомним, эксперты уверены, что контроль за мессенджерами в России будут усиливать, так как это нужно государству.

— Я не верю, что WhatsApp* и Telegram не передают информацию соответствующим западным структурам. Утечки могут прятаться за красивыми словами о том, что данные уходят обезличенными, для научных исследований и т.д. Но даже в таком случае, имея достаточно большой осмысленный поток информации, можно оценивать и настроение общества, и планировать какие-то действия. И с этой точки зрения я понимаю, что государству было бы спокойней, чтобы такого рода информация из страны не уходила, особенно в текущей ситуации. Про среднесрочную перспективу не готов говорить, но в долгосрочной перспективе мы увидим достаточно интересные изменения в законодательстве по поводу использования мессенджеров в России, — рассказывал Infopro54 заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Эксперты подчеркивают, что по пути усиления контроля информационных потоков идут многие страны, в том числе и те, в которых много говорят о свободах. В современном мире данные называют «новая нефть», а большие данные (Big Data) – важнейшим стратегическим ресурсом.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники выдают Telegram-боты за сервисы для оплаты услуг ЖКХ.