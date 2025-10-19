Мошенники в Новосибирске начали представляться газовиками

Новосибирцам начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками газовых служб. Они сообщают о необходимости перезаключить договор газоснабжения, сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.

В полиции пояснили как работает эта схема:

Аферисты представляются сотрудниками газовой компании и называют выдуманный «номер талона» на перезаключение договора по газоснабжению.

Эту операцию мошенники предлагают подтвердить на фишинговом портале. После регистрации данных на площадке человеку приходит код, который преступники убеждают продиктовать им.

Далее идет по накатанной схеме. Жертве звонят «правоохранители» и «представители» ведомств, которые якобы пытаются спасти его деньги — и предлагают перевести их на «безопасный» счёт.

В полиции просят новосибирцев не называть свои личные данные в разговорах с незнакомцами.

— Сразу кладите трубку, если вам звонят якобы из различных служб и ведомств. Вы всегда сможете перепроверить информацию по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах организаций, — подчеркнули в ГУ МВД.

Напомним, на минувшей неделе появилась информация о том, что лже-полицейские могут ходить по квартирам для сбора биометрии с новосибирцев.

Ранее редакция сообщала, что из-за действий лже-газовиков в Новосибирске взорвался жилой дом. Погибли 15 человек. 53 семьи остались без жилья.