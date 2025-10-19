Мошенники в Новосибирске начали представляться газовиками

Новосибирцам начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками газовых служб. Они сообщают о необходимости перезаключить договор газоснабжения, сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.
В полиции пояснили как работает эта схема:
В полиции просят новосибирцев не называть свои личные данные в разговорах с незнакомцами.
— Сразу кладите трубку, если вам звонят якобы из различных служб и ведомств. Вы всегда сможете перепроверить информацию по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах организаций, — подчеркнули в ГУ МВД.
Напомним, на минувшей неделе появилась информация о том, что лже-полицейские могут ходить по квартирам для сбора биометрии с новосибирцев.
Ранее редакция сообщала, что из-за действий лже-газовиков в Новосибирске взорвался жилой дом. Погибли 15 человек. 53 семьи остались без жилья.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
