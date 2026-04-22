Банк Уралсиб продолжил выдачу кредитов бизнесу под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Дополнительный лимит на второй квартал позволит банку выдать более 1,1 млрд рублей в рамках данной меры государственной поддержки

Банк УралсибПод поручительство Корпорации МСП Банк Уралсиб предоставляет кредиты сроком до 10 лет*. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей – на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.

Программа дает возможность получить кредит компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. Зонтичное поручительство не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Все взаимодействие с Корпорацией МСП, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя банк. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.

Механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». По данным Корпорации МСП, с момента запуска в 2021 году данного механизма около 92 тысяч предпринимателей получили почти 1,3 трлн рублей заемного финансирования. Более 60% этого объема пришлось на малые и средние предприятия неторгового сектора, в том числе из отраслей обрабатывающей промышленности, инфраструктурного строительства, логистики, сельского хозяйства, научно-технической деятельности, ИТ и туризма.

Более подробно о кредитовании под зонтичное поручительство можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-77-16 или в офисах Банка.

*Есть ограничения по ОКВЭД; покрытие до 50% от суммы кредита.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Предыдущая статья
Мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов
Следующая статья
В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Читать полностью

Аналитики оценили потенциальный эффект для рубля от возврата бюджетного правила

Возобновление бюджетных операций, анонсированное Министерством финансов 16 апреля, потенциально может оказать негативное воздействие на российский рубль. Тем не менее участники рынка пока не отреагировали на эти потенциальные риски соответствующим образом. Об этом сообщил начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство в скором времени определит параметры возвращения данного механизма. Участники рынка допускают, что уже в мае Центробанк может возобновить операции по покупке иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом.

Читать полностью

Сбер: сибиряки вдвое охотнее берут кредиты наличными и еще активнее погашают задолженность

Спрос на кредитование на любые цели в Сбере в первом квартале 2026 года в регионах присутствия Сибирского банка СберБанка вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в марте к январю текущего года активность сибиряков на рынке потребкредитования выросла на 30%, или 4,4 млрд рублей.

Вместе с тем общий объём задолженности сокращается. В первом квартале 2026 года он снизился на 12% год к году.

Читать полностью

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год

Активы банка за указанный период составили 784,8 млрд рублей, капитал – 115,4 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Читать полностью

Как новые кредитные условия повлияют на рынок ИЖС

ВТБ внес коррективы в условия предоставления кредитов для девелоперов, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Согласно информации, полученной от финансовой организации, начиная с августа 2024 года, для застройщиков ИЖС, относящихся к категории малого и среднего бизнеса (МСБ), будет действовать программа кредитования, предусматривающая использование эскроу-счетов. Основной целевой аудиторией данной программы являются именно застройщики, причем более половины участников программы, получающих финансирование, представляют собой субъекты малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ, отметил, что в настоящее время одобрено свыше тысячи проектов для застройщиков ИЖС. На их реализацию выделено более 5 миллиардов рублей. Изменения в программе кредитования позволят более эффективно управлять финансовыми потоками проектов, сократить объем необходимой документации и ускорить получение денежных средств. Это представляет особую ценность для малого бизнеса, чья деятельность связана с поэтапным строительством и требует постоянного и надежного доступа к финансированию.

Читать полностью

Весенние каникулы: «Пушкинская карта» демонстрирует трехкратный рост

Во время весенних каникул ученики и студенты со всей России с энтузиазмом воспользовались программой «Пушкинская карта». Согласно статистике ВТБ, в период с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели около 700 тысяч билетов на культурные мероприятия, такие как походы в кино, театр и музеи. Общая сумма потраченных средств по этим картам достигла более 350 миллионов рублей.

Наблюдается традиционный рост интереса к программе во время каникул: за этот период было выпущено свыше 120 тысяч новых карт, что в три раза превышает показатель весенних каникул прошлого года. С начала текущего года общее количество оформленных карт среди молодежи по всей стране составило 6,5 миллиона.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Общество

Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

Общество

В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

Общество

Мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов

Бизнес Недвижимость

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Власть

«Электронная путевка» и новые корпуса: Новосибирская область модернизирует детский отдых

Бизнес

Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Медицина Общество

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Власть

Новосибирск принимает международный турнир по каратэ в 30-й раз

Бизнес Власть Общество

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Общество

В шести муниципалитетах Новосибирской области запретили ходить в лес

Общество

В Новосибирске создадут аудиогид «Маршрут Победы»: в нем будет 15 памятных мест

Власть Недвижимость Общество

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Общество

Будут ли аграрии сокращать площади под пшеницу: в Новосибирской области не продано порядка 400 тысяч тонн зерна

Власть Недвижимость Общество

В прокуратуре снова подняли вопрос об обманутых дольщиках Новосибирска

Технологии

Машинам не уйти от камер: в НГТУ создали систему для отслеживания быстродвижущихся объектов

Общество

На профильной смене новосибирских школьников будут обучать управлению дронами

Бизнес

Подрядчика для строительства дорог в промышленном парке ищут в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

