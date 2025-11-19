Выставка «Картина года» в Новосибирске картинами не ограничилась

Картина — это в данном контексте не предметная триада «холст-масло-рама», а панорама, смотр, итог. Собраны на выставке «Картина года» (6+) в арт-центре «Красный» практически все рукотворные жанры визуальных искусств — кроме фотографии, которая, как известно, живет на грани миров.

Впрочем, изначально это был именно отчётный смотр живописцев из Союза художников. Так сказать, годовой зачёт. Устроенный по принципу «Покажись или сдай членский билет» (Как пошутил на церемонии открытия секретарь СХ по СФО Вадим Иванкин).

Впрочем, смягчение нравов по этой части случилось быстро. Во-первых, оказалось, что тогда их СХ придётся исключать как минимум половину. Во-вторых, «беспартийных» творцов с очевидным талантом и зрительским признанием ничуть не меньше. И что ж, их теперь в игнор и не пущать?

Первая «Картина года» прошла в 2021-м, обладала еще достаточно большой программной жёсткостью.

Но тут, во-первых, вмешались разнообразные события из Большого Мира, отчего выставка временно утратила заявленную ежегодность. И второй раз прошла только в 2024-м.

Во-вторых, к 2025-му выставочном комитете победили плюралисты: было решено открыть экспо-пространство «Картины года» членам всех творческих союзов и вообще одиночкам – ни к кому не примкнувшим. Из тех, кто сам себе художник. Свой собственный.

Демократизация отлично сработала — это, как говорится, видно с порога. Визуально-жанровое многообразие тут таково, что от этого эффекта довольно компактное пространство «Красного» кажется втрое больше. Впрочем, это ещё и заслуга компоновщиков — в «Красном» они славятся деликатным мастерством эффектной развески. На «Картине года»-2025 представлено 79 работ из них членов Союза 42 человека. Независимых участников — 11. Предметно доминируют живопись и графика.

Но они, плоскостные искусства, сейчас в принципе преобладают. Скульптура же — жанр краснокнижный, реликтовый. В российском искусстве в целом и в Новосибирске в частности.

Можно было бы даже сказать «В Новосибирске особенно», но как раз в ноябре случилось несколько скульптурных премьер – появился памятник Юрию Бугакову, основателю племзавода «Ирмень» в новеньком Бугаковском сквере и памятник Георгию Лыщинскому, основателю НЭТИ/НГТУ на площади Лыщинского (тоже топоним достаточно новый). Модель именного этого памятника Лыщинскому от Александра Крутикова на выставке присутствовала в виде экспоната, вторым представленным скульптором стал Денис Михайлов, ученик Крутикова. Впрочем, тройная керамическая миниатюра Марии Катасоновой — это тоже скульптура. Просто не станковая, а камерная, керамическая. Очень повествовательная и милая.

У выставки было две оценочных референции — выставочный комитет и жюри из приглашенных экспертов из соседних региональных столиц (дистанция — гарантия оценки без земляческих рефлексов). Потому случайных, формальных, «никаких» работ на выставке не оказалось — свой зритель найдётся на каждую.

Прелесть отчётных выставок в том и состоит, что на них ты можешь увидеть и мэтров, и юниоров, и среднее поколение — практически весь арт-социум конкретного города. «Картина года» в этом смысле тоже не разочарует — она абсолютно «демографична». От мэтров — Бухаров, Беляев, Паршиков и Мосиенко. Все — узнаваемые. У Сергея Мосиенко — его любимая игра в классики. В смысле, не девчачий прыг-скок по меловым квадратам на асфальте, а ироничные диалоги с титанами русской словесности.

В этот раз ему подвернулись два наших главных святых старца, два главных моралиста — Достоевский и Толстой. К слову, нынешняя школота из них сочинила комбо-классика — Толстоевского, мстя обоим за занудство и за «многабукаф». Мосиенко, конечно, тоньше шутит. Вышло забавно и вполне фирменно. В его стиле.

На «Картине года» вообще хватает иронично-загадочного.

Видимо, тренд такой: в перенасыщенном событиями мире искусство противится репортерской роли и по-кошачьи ускользает, чтобы протиснуться в дверной зазор другой реальности. «Тайный садовник» Дмитрия Дроздова — шут, поливающий дерево, плодоносящее шутовскими бубенцами, полурастворенная в пространстве девочка на картине Евгении Шадриной-Шестаковой «Сады ноября», живые кактусы Алексея Евдокимова, майская керамическая нега тройной скульптурной группы Марии Катасоновой — всё это слегка не отсюда, слегка нездешнее. Ну да, зеленый кролик как бы намекает. Девочкам, встретившим кролика, потом нескучно.

Взрослых такое искусство, творящее миры и сюжеты, согревает в трудные дни (Они как раз такие, не будем уж кокетничать). А детям оно просто безмятежно нравится. Кстати, дети (старше шести и до кромки детства в виде числа 18) на этой выставке, длящейся до 12 декабря — welcome-cословие. То есть, для них вход бесплатный. Мера весьма гуманно-разумная — как ненавязчивый детокс от Тик-тока, Запретнограма и ИИшницы (так сами «альфы» сейчас зовут сетевые «рисовалки»). Здесь-то всё нарисованное без промптов!

