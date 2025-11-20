Новосибирские компании увеличили расходы на кибербезопасность на 43% за год

Затраты новосибирских компаний на услуги в области кибербезопасности в 2024 году составил 1,6 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом, рост составил 43%. В среднем на организацию приходится 302 тысячи рублей. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата.

Для сравнения, красноярские компании вложили в кибербезопасность 2.5 млрд, увеличив расходы на эти цели за год почти на 76%. В среднем на компанию приходится 460,5 тысяч рублей. Бизнес Иркутской области — 1,1 млрд (+5%), 247 тысяч рублей на компанию, Кемеровской области — 588 млн (+22,5%), 151 тысяча.

Уменьшили расходы на кибербезопасность предприниматели в следующих регионах:

Республика Алтай — на 69,5% до 18,5 млн, 27 тысяч рублей на компанию.

Томская область — на 29% до 724 млн рублей, 395,6 тысяч рублей на компанию.

Омская область — на 23% до 349 млн рублей, 111 тысяч.

Алтайский край — на 8,2% до 192 млн, 55,9 тысяч.

В целом по России в 2024 году крупные и средние организации потратили на продукты и услуги в области кибербезопасности рекордные 209 млрд руб. Это на 21% больше, чем годом ранее. В пересчете на одно юрлицо расходы на защиту от киберугроз составили 800 тысяч рублей в год.

Наиболее активно в безопасность цифровых данных в РФ вкладывался бизнес, работающих в следующих сферах:

информации и связи (в среднем 4,3 млн руб. на одну организацию),

финансов и страхования (4 млн руб.),

добычи полезных ископаемых (2,2 млн руб.),

энерго- и теплоснабжения (2 млн руб.),

транспортировки и хранения (1,4 млн руб.), образования (1,3 млн руб.),

профессиональной, научной и технической деятельности (613,3 тыс. руб.),

административной деятельности (507,7 тыс. руб.),

государственного управления и социального обеспечения (348,5 тыс. руб.).

Напомним, в сентябре на конференции в Новосибирске бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий говорил, что под кибератаки сегодня попадают практически все отрасли без исключения. Наиболее популярны у киберпреступников госучреждения, объекты промышленности и IT-компании. В фокусе киберпреступников также инфраструктура городов и медицинские организации. Этот тренд выявлен и в Новосибирске.

К ключевым причинам Лукацкий относил нехватку квалифицированных специалистов, недооценку угрозы бизнесом, а также использование компаниями зарубежных решений.

Ранее редакция сообщала о том, что российский рынок кибербезопасности к 2028 году достигнет 715 млрд рублей. В течение следующих пяти лет ожидается среднегодовой темп роста рынка в 23,6%.