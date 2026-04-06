В России стартует первая Неделя космоса

По всей стране пройдут тематические кинопоказы, концерты и просветительский марафон

ПСБ выступил генеральным спонсором первой в России Недели космоса, знакового события, которое пройдет с 6 по 12 апреля по всей стране. Мероприятие призвано объединить сотни инициатив, начиная от образовательных программ и научных конференций до культурных и спортивных событий. В 2026 году Неделя космоса приурочена к 65-й годовщине полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

Петр Фрадков, председатель ПСБ, отметил, что полет Юрия Гагарина стал воплощением величайших человеческих достижений и триумфом нашей страны, открыв путь в космос для всего мира и создав уникальные технологии. По его словам, банк традиционно оказывает всестороннюю поддержку ракетно-космической отрасли, в том числе просветительским мероприятиям для популяризации науки, ценностей промышленного прогресса. При этом крайне важно говорить о выдающихся успехах, которыми можно гордиться, и вдохновлять молодое поколение на новые свершения. Поэтому проведение Недели космоса с многочисленными мероприятиями во всех регионах страны имеет стратегическое значение для отечественной космонавтики и развития современных технологических направлений в целом.

Дмитрий Баканов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос», подчеркнул, что генеральное партнерство с Неделей космоса – это не только признание важности этого события, но и яркий пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства в деле освоения новых горизонтов для отечественной космонавтики. Такое сотрудничество подчеркивает стратегическую значимость тесной связи финансового сектора и космической отрасли для общего развития страны.

Согласно указу Президента России от 29 декабря, Неделя космоса будет проводиться ежегодно. Это событие открывает новые возможности для популяризации науки, развития кадрового потенциала и повышения общественного интереса к национальным космическим программам. Организатором выступает Госкорпорация «Роскосмос».

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Автор: Оксана Мочалова

Утром 6 апреля в Новосибирской области на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово из-за активного таяния снега произошел сплыв откоса железнодорожной насыпи, сообщили в пресс-службе ЗСЖД. Инцидент случился на участке Сокур – Инская.

В результате происшествия движение электричек временно организовано по одному из двух путей в реверсивном режиме. Для ликвидации последствий задействованы противоразмывные поезда и тяжелая техника.

Аренда домов в Новосибирской области упала на треть

Автор: Оксана Мочалова

В последние годы аренда частных домов пользовалась стабильным спросом. Многие семьи рассматривали отдельный дом как альтернативу квартире — больше пространства, свой участок, отсутствие шумных соседей за стеной. Однако за последний год рынок развернулся, и в большинстве регионов аренда этого вида недвижимости подешевела. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Новосибирская область не стала исключением. За год аренда частного дома здесь упала на 32,8%, а средняя ставка составила 44 600 рублей в месяц. Среди соседних сибирских регионов это третий по силе показатель снижения.

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Автор: Оксана Мочалова

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

