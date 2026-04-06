В России стартует первая Неделя космоса

ПСБ выступил генеральным спонсором первой в России Недели космоса, знакового события, которое пройдет с 6 по 12 апреля по всей стране. Мероприятие призвано объединить сотни инициатив, начиная от образовательных программ и научных конференций до культурных и спортивных событий. В 2026 году Неделя космоса приурочена к 65-й годовщине полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

Петр Фрадков, председатель ПСБ, отметил, что полет Юрия Гагарина стал воплощением величайших человеческих достижений и триумфом нашей страны, открыв путь в космос для всего мира и создав уникальные технологии. По его словам, банк традиционно оказывает всестороннюю поддержку ракетно-космической отрасли, в том числе просветительским мероприятиям для популяризации науки, ценностей промышленного прогресса. При этом крайне важно говорить о выдающихся успехах, которыми можно гордиться, и вдохновлять молодое поколение на новые свершения. Поэтому проведение Недели космоса с многочисленными мероприятиями во всех регионах страны имеет стратегическое значение для отечественной космонавтики и развития современных технологических направлений в целом.

Дмитрий Баканов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос», подчеркнул, что генеральное партнерство с Неделей космоса – это не только признание важности этого события, но и яркий пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства в деле освоения новых горизонтов для отечественной космонавтики. Такое сотрудничество подчеркивает стратегическую значимость тесной связи финансового сектора и космической отрасли для общего развития страны.

Согласно указу Президента России от 29 декабря, Неделя космоса будет проводиться ежегодно. Это событие открывает новые возможности для популяризации науки, развития кадрового потенциала и повышения общественного интереса к национальным космическим программам. Организатором выступает Госкорпорация «Роскосмос».