Два района Новосибирской области оказались не готовы к паводку

Прокуратура Новосибирской области проверила подготовку региона к паводковому сезону 2026 года и обнаружила, что местные бюджеты Ордынского и Усть-Тарского районов не заложили достаточно денег на случай чрезвычайных ситуаций. Сама работа по подготовке к большой воде там тоже не была организована.

После проверки главы 24 муниципалитетов получили представления с требованием устранить нарушения. Проблемы на этом не закончились.

В Доволенском, Сузунском и Коченевском районах, а также в Куйбышевском районе прокуроры нашли нарушения при содержании и эксплуатации гидротехнических сооружений. Плотины и другие объекты требуют внимания.

Заместитель прокурора области предостерег министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона (Евгения Назарова — Ред.) Чиновнику напомнили о недопустимости нарушений при подготовке к паводковому и пожароопасному сезонам.

— Прокурор города Новосибирска объявил предостережение мэру о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, — добавили в ведомстве.

Всего районные прокуроры предостерегли более 150 должностных лиц местного самоуправления. Ситуация с паводком остаётся на контроле областной прокуратуры.

