«Ждут непонятно чего»: ни один горнолыжный комплекс Новосибирска не получил разрешение на работу

Игнорируют законодательство

За консультациями по поводу вхождения в реестр Росаккредитации обращались собственники только одного горнолыжного комплекса, расположенного в Новосибирске. Об этом редакции Infopro54 сообщила аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь По ее словам, представители компании получили документы, рекомендации о том, какие действия необходимо совершить, и на этом дело закончилось.

В реестр Росаккредитации в Новосибирской области на данный момент включены пять лыжных трасс компании ООО «АМИ». Однако все эти объекты расположены в Шерегеше.

— На днях мы выезжаем на аккредитацию горнолыжного комплекса в Хакасию и Кемеровскую область. Новосибирские компании как всегда сидят и непонятно чего ждут, — констатировала Ольга Стусь.

Она напомнила, что с этого года без включения в реестр Росаккредитации горнолыжные комплексы не имеют права открываться. Для этого им нужно предоставить информацию о характеристиках горнолыжной трассы (угол наклона трассы, ширина, протяженность, размер выката), присвоенной трассе категории, дату проведения документарной экспертной оценки и копии протокола обследования трассы, документы поверки канатной дороги. Кроме того, компания должна подтвердить наличие квалифицированного обслуживающего персонала, при этом всех инструкторов, работающих на трассах, также необходимо включить в реестр. На объекте должен быть оборудованный медпункт, пункт проката с технически исправным инвентарем и т.д.

Собеседница редакции отметила, что на проверку этих данных и включение в реестр по закону отводится до 60 дней. Минимальный срок — три недели. То есть если собственники горнолыжных комплексов подадут документы на следующей неделе, то они будут готовы к середине декабря.

— Честно говоря, рискованная ситуация. Подавать заявку на включение в реестр в конце года, когда идет вал отчетности и виснут все системы… Есть риск, что она просто не пройдет, то есть разрешение на открытие комплексы получат только после Нового года, — не исключила Ольга Стусь.

Штрафы для нарушителей

Стоит отметить, что для всех объектов, не вошедших в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, включая горнолыжные комплексы, действуют санкции, которые вступили в силу с сентября 2025 года. Если они решат работать нелегально, то должностным лицам придется заплатить штраф — до 70 тысяч рублей, юрлицам и ИП — до 450 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличиваются: до 100 тысяч для должностных лиц и от 2,5 до 4% годовой выручки, но не менее 500 тысяч рублей, для юрлиц и ИП.

Кроме того, федеральным законом утверждены штрафы за несоответствие комплекса требованиям, заявленным в реестре. Здесь штрафы могут доходить до 40 и 170 тысяч, а при повторении нарушения — до 60 и 300 тысяч рублей соответственно. Они не могут размещать рекламу без указания регистрационного номера — за это также грозит штраф.

Об этом в сентябре сообщал Минэкономразвития Новосибирской области.

Все равно открываются

Напомним, в Новосибирской области, по данным Минэкономразвития региона, есть семь горнолыжных комплексов:

горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный,

спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул. Выборная,

сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,

горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато,

горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, пр. ак. Сандахчиева,

ГЛК «Юрманка», деревня Верх-Ики, Маслянинский район.

Интересно, что в группе «Альбатрос» 15 ноября размещена фотография, свидетельствующая о том, что комплекс скоро откроется. Сроки открытия не называются.

Сноуборд-парк «Горский» в телеграм-канале еще в октябре опубликовал график работы подушки. На 30 ноября намечены занятия по фристайлу и сноуборду.

Горнолыжный клуб «Корел-Иня» в августе открыл набор детей в МБУ ДО «СШ по горнолыжному спорту». Сроки открытия горнолыжного сезона в клубе пока не называют.

В горнолыжном комплексе парка отдыха «Кольцово» корреспонденту редакции сказали, что сроки открытия неизвестны, и рекомендовали перезвонить на следующей неделе.

В ГЛК «Юрманка» технический старт сезона объявили 22 ноября.

— Мы все еще чуть-чуть доделываем, поэтому открытие техническое, но катать уже можно и нужно, и трассы, и фрирайд — в наличии, — говорится в группе комплекса «ВКонтакте».

Редакция направила запрос на комментарий в Минэкономразвития Новосибирской области по поводу законности работы горнолыжных комплексов в регионе без включения в реестр Росаккредитации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским туристам рассказали о трех новых отелях и о ценах в Шерегеше. Этот горнолыжный курорт остается одним из самых популярных мест зимнего отдыха в регионе.