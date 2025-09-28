На фестивале в Новосибирске показали трейлер фильма об академике Лаврентьеве

На фестивале научного и индустриального кино «Кремний» в Новосибирске впервые показали трейлер документально-игрового фильма «Самая умная улица в мире» (16+), который посвящен основателю Академгородка, академику Михаилу Лаврентьеву и истории новосибирского научного центра. В интернете этого трейлера пока нет, и для зрителей его показ стал сюрпризом.

— Фильм о Лаврентьеве находится в постпродакшене, то есть основные съемки уже завершены. Зрители Академгородка стали первыми, кто увидел эти кадры, и для нас это было символично. Это действительно высокий уровень проекта. Я не знаю, какой у него бюджет, а если бы знала, то не могла бы разглашать. Но могу сказать, что это дорогой и качественный продукт. Там и свет, и звук — все очень круто сделано. Это документальный блокбастер. В инсценировках, воссоздающих эпизоды жизни Лаврентьева, заняты известные российские актеры Алексей Серебряков, Лев Зулькарнаев, Евгений Ткачук. Надеемся, в следующем году включить его фильм в программу нашего фестиваля. Ну и, конечно, будем ждать его в прокате, — рассказала Infopro54 программный директор фестиваля «Кремний» Александра Прошина.

О начале съемок фильма стало известно в апреле текущего года. Режиссером байопика стал Иван Вдовин. Название фильма «Самая умная улица в мире» отсылает к неофициальному статусу Морского проспекта в Академгородке, на котором расположено большое количество научных институтов.

