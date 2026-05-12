Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Аренда становится нормой

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее развитой шеринговой культурой (аренда вещей или услуг) — 5 место. Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук. В топ-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Как отметила автор исследования, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС Анна Веретенникова, регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы.

— По рейтингу видно — там, где выше уровень цифровизации и плотность городской среды, шеринговые сервисы растут быстрее, — говорит Веретенникова.

Региональные приоритеты шеринга

Судя по результатам исследования, наиболее высокий субиндекс шеринга в Новосибирске зафиксирован в сфере аренды недвижимости. По данным УФНС региона, по итогам 2025 года 32827 новосибирцев владеют 3 — 4 квартирами. Большинство сдает их в аренду. При этом к маю 2026 года просмотры объявлений об аренде в городе упали на 19%, а срок сдачи достиг 50 дней.

На втором месте шеринг трудовых ресурсов. Речь идет о фрилансерах и самозанятых. Напомним, на ноябрь 2025 года в регионе уже было зарегистрировано свыше 300 тысяч самозанятых. По данным Новосибирскстата, в Новосибирской области зарегистрировано 1,35 млн человек занятых в различных отраслях экономики региона. Официально безработными числятся 1,1 тысяча человек (0,6%). О желании перейти на фриланс в 2025 году сообщали треть опрошенных hh.ru новосибирцев.

На третьем месте шеринг товаров. Анна Веретенникова подчеркивает, что шеринговая модель разнообразна и включает не только B2C и P2P, но и B2B-форматы, такие как шеринг техники или текстиля.

В компании Lindaily, специализирующейся на B2B-шеринге спецодежды и ковров, отметили, шеринг позволяет бизнесу экономить на закупке и обслуживании, а также снижает нагрузку на экологию за счет продления жизненного цикла вещей. Заинтересованность в такой модели в округе начала формироваться еще в 2013 году. Сегодня услугами аренды спецодежды в регионе пользуются более 300 компаний, а сервис грязезащитных ковров охватывает уже более 1000 точек.

Даниил Поносов, руководитель регионального подразделения Сибирь Lindaily пояснил Infopro54, что в рынок шеринга в Новосибирской области формируется вокруг отраслей с высокой операционной нагрузкой — в первую очередь это пищевые производства, СТО (автомобильный сервис и обслуживание авто), ритейл и заказчики из управляющих компаний.

В Новосибирске растет спрос на услуги по прокату не только спецодежды, но и деловых костюмов, а также одежды для торжественных мероприятий. Количество компаний, которые оказывают такие услуги, за год в городе практически не изменилось, но они регистрируют рост числа обращений.

Шеринг транспорта находится на четвертом месте, по результатам исследования. Речь идет о всех видах транспорта:

Автомобили, в том числе каршеринговый бизнес. В 2025 году регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма.

Средствах индивидуальной мобильности — на рынке Новосибирска работают три крупных оператора кикшеринга и несколько десятков более мелких игроков.

И наконец, в топ-5 в регионе входит шеринг финансов. Речь идет о P2P-кредитовании, когда люди дают деньги в долг друг другу напрямую, без участия банков, через онлайн-платформы, краудфандинге, а также привлечении ресурсов через цифровые платформы.

Стоит отметить, что по России шеринг финансов, товаров, транспорта и трудовых ресурсов наиболее развиты в Москве. По финансам и трудовым ресурсам на втором месте с отрывом от других регионов Санкт-Петербург. По шерингу недвижимости лидируют Краснодарский край и Ростовская область.

Бизнес поверил в аренду

Напомним, в Новосибирской области уже не первый год большим спросом у инвесторов пользуется арендный бизнес. И этот тренд сохраняет растущую динамику. Эксперты связывают это с понятным форматом бизнеса-модели, относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В этом списке аренда автомобилей, инвестиции в квартиры, апартаменты, а также аренда велосипедов, спецтехники и т.д.

За 2025 год в регионе в 1,5 раза увеличилось количество малых и средних предприятий, работающих в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха.

