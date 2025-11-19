На форуме «Дикоросы» в Новосибирске провели шаманский обряд очищения

В Новосибирске 19 ноября начал работу форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». Его участниками стали представители ресторанного, гостиничного, туристического бизнеса. Это форум традиционно предполагает различные форматы — от стандартных сессий, заседаний, мастер-классов до дегустации до дегустации гастрономических специалитетов. В это раз на нем был еще и шаманский обряд.

Обряд проходил рядом с главной сценой. Женщина в национальном костюме поджигала ветки можжевельника и окуривала дымом всех желающих. Таких оказалось довольно много — около сотни, по оценкам журналиста Infopro54. Выяснилось, что проведение обряда в целом было согласовано. Тем не менее какое-то время за поджиганием веток внимательно следил охранник.

— Этот шаманский обряд проводится для очищения и открытия дорог. Шаманы, буддийские ламы используют можжевельник в своих практиках именно для того, чтобы очистить пространство. И открыть его для того, чтобы наши намерения воплотились в то, что мы хотим. Сегодня людей, которые захотели пройти обряд, действительно, было немало. Такой интерес меня не удивляет. Я проводила фестивали эзотерики, шаманизма в разных городах и вижу, что людей это привлекает, как что-то необычное, интересное. На форум в Новосибирске я приехала как спикер по этнотуризму. И обряд — это часть рассказа о том, как развивается туризм у нас в Республике Тыва, о нашей аутентичности, наших традициях, — рассказала Infopro54 создатель фестиваля эзотерики и шаманизма «Сарыг Буру», автор концепций «Гастро-шаманизм» Тинмей Сайзанак.

Форум «Дикоросы» и форум «Дни ритейла в Сибири» будут идти на площадке новосибирского Экспоцентра в течение трех дней. По данным редакции, больше никакие обряды проводить не планируется.

