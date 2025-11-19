Снижение порога НДС в России ударит по бизнесу с выручкой около 25 млн в год

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева на своем официальном сайте прокомментировала сколько малых предприятий затронет снижение порога уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей. Напомним, 18 ноября Госдума приняла этот законопроект во втором чтении. Он предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН): с 2026 года — до 20 миллионов рублей, с 2027 года — до 15 миллионов, с 2028 года — до 10 миллионов рублей. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

В рамках подготовки поправок ко второму чтению Дмитриева запросила информацию о количестве налогоплательщиков, использовавших в 2024 году упрощённую систему налогообложения (УСН), а также о структуре их доходов.

— Согласно полученным данным, в России насчитывается 5,02 млн плательщиков УСН, совокупный объём их выручки составляет 49,3 трлн рублей. При этом почти половина — 48% — совокупной выручки приходится на организации с доходами свыше 60 млн рублей. Эти налогоплательщики, число которых составляет 194,8 тысяч (3,9% от общего количества применяющих УСН), с 2025 года переходят в категорию плательщиков НДС. Средний объём выручки в данной группе — 127 млн рублей на одно предприятие, — отметила депутат.

По ее словам, значимую долю в структуре малого бизнеса занимают налогоплательщики с доходами от 10 до 60 млн рублей. Эта категория включает 716,8 тысяч предприятий, на которые приходится 18,1 трлн рублей совокупной выручки, или 36% всех доходов плательщиков УСН. Средний показатель по группе составляет 25 млн рублей на одного налогоплательщика.

— Данные предприятия представляют собой активно работающий малый бизнес, который до 2026 года был освобождён от уплаты НДС. Согласно первоначальной позиции Правительства, именно эта категория должна была перейти на уплату НДС с 2026 года, — поясняет Оксана Дмитриева.

Что касается налогоплательщиков с доходами до 10 млн рублей, для которых сохраняется освобождение от НДС, эта группа включает 4,1 млн деклараций. Совокупный доход составляет 6,14 трлн рублей, что соответствует примерно 1,49 млн рублей на одного налогоплательщика — меньше предельного годового дохода для самозанятых.

— Это позволяет предположить, что около 75% формальных плательщиков УСН в этой категории либо подают нулевую отчетность, либо фактически не осуществляют деятельность, — констатирует законодатель.

Она отмечает, что налогоплательщики с доходами менее 10 млн рублей формируют только 12% общей выручки в системе УСН.

— В этой связи утверждение о том, что снижение порога для уплаты НДС не затронет 82% предприятий малого бизнеса, представляется некорректным: изменения действительно не затронут в основном тех, кто не ведёт активной хозяйственной деятельности. Структура выручки также отражает реальную занятость в малом бизнесе: она сосредоточена в сегментах, где наблюдаются реальные обороты и фактическая экономическая активность, — заявляет Оксана Дмитриева.

Напомним, «Опора России» направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину за подписью президента организации Александра Калинина. По экспертным оценкам, снижение порога по УСН, с превышения которого уплачивается НДС, с 60 до 20 млн рублей затронет около 320 тысяч налогоплательщиков. Одновременно предприниматели продолжат уплачивать налог в связи с применением УСН по ставке 6%, если объектом налогообложения являются доходы, и 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

— В результате плательщики УСН, выбравшие объектом налогообложения доходы, будут уплачивать 11-процентный оборотный налог. Такая налоговая нагрузка существенно превышает среднюю налоговую нагрузку у крупных компаний, — заявлял председатель областного отделения «Опоры России» Игорь Салов.

Он подчеркивал, что в результате действий и предложений Минфина Российской Федерации доходы малого и микробизнеса уменьшаются в пять раз и этом может привести к серьезным социально-экономическим последствиям.

